Mile Ilić je u intervjuu za MONDO pričao o NBA ligi, Evroligi, šansama "vječitih" u elitnom takmičenju...

Izvor: MN PRESS

Nova sezona NBA lige uskoro kreće, Evroliga je već počela i polako se zahuktava, to znači samo da je najbolja košarka tu i da svi mogu da uživaju u spektaklu. Može li Nikola Jokić do titule, koliko mogu Crvena zvezda i Partizan sa ove strane okeana? To su samo neka od pitanja koja smo postavili Miletu Iliću.

Bivši srpski košarkaš je u razgovoru za MONDO dao svoje prognoze i analize. Krenuli smo o najjače košarkaške lige na svijetu. "Očekujem prije svega dobre partije svih naših koji su tamo, da budu zdravi prvenstveno i da imaju dobru sezonu. Očekujem Nikolu Jokića bar u jednom finalu, vjerujem u oba. Vjerujem da sa ovim pojačanjima, uz neki trejd tamo pred Ol-star mogu da pojačaju ekipu i da budu spremni za borbu za trofej", počeo je Ilić razgovor za MONDO.

Djeluje da Nagetsima fali neki dobar defanzivac poslije odlaska Kentavijusa Koldvela-Poupa. Došao je Rasel Vestbruk. "Vjerujem da su oni svjesni toga i da će pokušati da izvuku najbolje od svojih igrača, ako nešto bude 'škripalo' biće trejdova. Ne znam ko će da ima više boljih asistencija od njih dvojice. Rasel je iskusan, mislim da se neće takmičiti po broju tripl-dablova i da će se prepustiti i uživati u igri. Ovo mu je dobra prilika za titulu, Nikola je superstar, zna put do titule i tu je da pomogne."

Bogdan Bogdanović ulazi u sezonu poslije fantastičnih igara za Srbiju na Olimpijskim igrama. Može li sa Atlantom do prstena? "Ulazili su u plej-of, njima fali ili jedan dobar igrač ili da Bogdan potraži bolju sredinu. Koliko sam ga razumio on je srećan tamo. Ne znači da ako si ti srećan da su gazde srećne, to je u Americi vrlo podležno promjenama za njihovu korist. Zaslužio je igrama, naš je, volimo ga, volio bi da se okiti titulom."

"Zvezdu i Partizan očekujem u plej-ofu"

Vidi opis "Volio bih Zvezdu i Partizan na F4 Evrolige": Mile Ilić za MONDO analizirao vječite u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Poslije priče o NBA, došao je red na Evroligu. Iznio je Mile i svoja očekivanja od srpskih velikana. "Očekujem i jedne i druge u plej-ofu. Imaju dobre ekipe. Partizanu malo 'škripi' ove godine, kao prošle godine Zvezdi, ali je sezona duga, ima mnogo mečeva", rekao je Ilić koji je sada i voditelj podkasta "Jao Mile".

Željko Obradović promijenio je skoro cijeli tim. "Njima treba više vremena za uigravanje. Ovo što sam vidio je da je tim mnogo bolji i kvalitetniji nego prošle godine."

Reklo bi se da je najveće pojačanje crveno-bijelih Nikola Kalinić. "Nikola je uvijek Nikola i radi ono što najbolje zna. Lijepo su krenuli, volio bih da nastave u ovom ritmu."

"Volio bih vječite na fajnal-foru Evrolige"

Pogledajte 05:16 Mile Ilić Mondo intervju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić

Veliki broj igrača vratio se u Evropu iz NBA lige. "Vratio se dobar broj igrača u Evropu što je dobro za evropsku košarku. Većina njih koji su došli, nije im poenta da tamo sjede u klupi. Nemaju dovoljnu minutažu, ne veruju dovoljno u njih i traže da igraju, to je normalno".

Za kraj smo ga pitali i koga očekuje na fajnal-foru Evrolige. "Ufff... Volio bih da vidim 'vječite'. Pitanje je da li je izvodljivo. Po jačini Olimpijakos i Panatinaikos zaslužuju da budu tu. Real nisam siguran da će uspjeti. Fenerbahče možda i ajde neka bude Barselona", zaključio je Mile Ilić.