"Bejbi Jokić" dobio 185 miliona dolara: Potpisao ugovor, dobio istu povlasticu kao Dončić

Alperen Šengun je potpisao petogodišnji ugovor sa Hjustonom.

Turski košarkaš Alperen Šengun (22) pruža sjajne partije u najjačoj ligi na svijetu i zbog toga je dobio nadimak "Bejbi Jokić". Centar Hjustona je sada produžio ugovor na pet godina sa svojim klubom, uz nadoknadu od 185 miliona dolara.

Ugovor je potpisan do 18 časova po istočnoevropskom vremenu što je bio posljednji trenutak za produžetak saradnje sa ruki igračem, odnosno novajlijom u timu. Između ostalog, dvadesetdvogodišnji centar prema postignutom dogovoru ima mogućnost da u petoj godini svoje sezone u Hjustonu bude slobodan igrač - ovakav ugovor su prije njega potpisali jedino Luka Dončić i Tre Jang.

Šengun je izabran na NBA draftu 2021, kao 16. pik. Sezonu za nama je odigrao na vrhunskom nivou sa prosjekom od 21,3 poena po meču, 9,3 skokova i pet asistencija, ali su njegove dobre partije bile prekinute povredom skočnog zgloba.

Ovim potpisom se momak visok 211 centimetarapridružio i Džejlenu Grinu koji je u ponedjeljak potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 106 miliona dolara.

O nadimku "Bejbi Jokić"

Zbog stila igre Šengun neodoljivo podsjeća na najboljeg igrača NBA lige, pa je tako zaslužio nadimak "Bejbi Jokić". A, kada je dobio pitanje o tome, turski centar je bio jasan: "Ne smeta mi to, za sada, jer sam mlad, ali poslije nekog vremena hoće sigurno", ispričao je Šengun u podkastu kod bivšeg košarkaša Džej Džeja Redika.

Igrač Hjustona je potom objasnio na šta misli: "Da li je to kompliment za mene? Da, to je zato što igramo sličnu košarku, ali kada sam prvi put došao ovdje i rekli mi to - značilo mi je, ali hoću i sopstveno mjesto u NBA. Kad dođem u neke godine ne bih volio da me zovu bejbi Jokić, ajde još sam mlad, ali kada odrastem - neću to da čujem", zaključio je Turčin.