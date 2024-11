Crvena zvezda skupo platila sitnice: Triler završnica, poraz i problem koji mora hitno da riješi

Crvena zvezda izgubila je od Panatinaikosa u neizvjesnoj završnici...

Crvena zvezda doživjela je dva poraza u posljednjim sekundama meča u istoj nedjelji. U Kaunasu je koš primila uz zvuk sirene protiv Žalgirisa, dok je u Pioniru Panatinaikos došao do trijumfa takođe u samoj završnici. Detalji su ponovo koštali izabranike Janisa Sferopulosa.

Bili su crveno-bijeli blizu, imali su i 14 poena prednosti, ali je šampion Evrope na kraju uspio da dođe do trijumfa, uz potez Kostasa Slukasa koji je izazvao buru i žustre proteste navijača. Na kraju su Nemanja Nedović i Miloš Teodosić imali priliku da postanu heroji, nisu u tome uspjeli.

"Detalji su presudili. Vodili smo veći dio meča, na kraju je PAO pokazao kvalitet, vratio se. Imali smo dva šuta da završimo meč. Nažalost, Panatinaikos je pobijedio i mogu da čestitam mojim igračima, nastavićemo da se borimo", rekao je Sferopulos.

Ko je trebalo da uzme posljednji šut?

Najviše polemike među navijačima i na društvenim mrežama izazvao je upravo posljednji šut na meču. Poslije tajm-auta grčkog stručnjaka Teodosić je uzeo šut za tri, promašio je cijeli obruč. Ko je trebalo da uzme taj šut? Mnogi su očekivali da će to da bude Ajzea Kenan koji je do tog momenta imao 6/7 za tri i bio jedan od najraspoloženijih u timu.

Nije toliko iznenađujuće što je iskusni plejmejker bio taj koji je htio da riješi meč, ima dovoljno iskustva, igrao je mnogo ovakvih mečeva, ali je isto tako do tog momenta imao šut 1/4 za tri. "Kada imam četiri beka na terenu sa takvim nivoom moramo da nađemo najboljeg igrača da uzme šut. Ko ima otvoren šut treba da ga uzme, Teodosić je imao takav, šutirao je", objasnio je Sferopulos.

Centar je hitno potreban!

Jasno je da je jedan posjed mogao da promijeni ishod meča, ali isto tako je jasno da je Zvezdi što prije potreban centar. Nema pravu zamjenu za povrijeđenog Džoela Bolomboja. Posebno protiv timova koji imaju odličnu centarsku liniju kao što je Panatinaikos. Grčki tim je imao čak 10 skokova više u Pioniru (36-26) i mora Zvezda što prije da riješi taj problem. Da li sa Motlijem, Kabengeleom, Džekirijem ili nekim trećim, jasno je da je to prvi prioritet.

Na meču u Pioniru Plavšić je imao dva poena, uz šest skokova, Mitrović je bio bez poena, uz jedan skok, a Petrušev je uz sedam poena imao šest uhvaćenih lopti iako to nije prirodna pozicija za njega. Uz to se čeka i da Kodi Miler-Mekintajer bude konstantniji. Protiv Žalgirisa je bio jedan od najboljih na terenu (16, 5as), dok je protiv Panatinaikosa dao pet poena, uz četiri skoka i jednu asistenciju, ali mnogo veći problem bile su neke loše odluke. Poput one na oko šest minuta prije kraja, pri vođstvu Zvezde, kada je imao otvoren šut sa poludistance i odlučio se da uputi dodavanje i poslao je loptu u aut.