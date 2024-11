"Šta me gledaš, glupane jedan": Željko Obradović vikao na tajm-autu, naljutio ga jedan detalj

Željko Obradović vikao je na jednom tajm-autu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je rutinski pobijedio FMP u Železniku i upisao je sedmi trijumf u regionalnom takmičenju u isto toliko utakmica (91:64). Taj meč obilježio je i tajm-aut na kom je Željko Obradović povišenim tonom objašnjavao grešku svojim izabranicima sredinom posljednje četvrtine.

Bilo je to poslije lakih poena Dušana Radosavljevića pri rezultatu 77:55 za crno-bijele. Po snimku djeluje da je najviše zamjerki imao na Mitra Bošnjakovića.

"Ko je bio na lopti? Kako je moguće, kako je moguće? Pravila kažu idi tamo. Šta me gledaš koji ku**c, šta me gledaš, glupane jedan? Šta je prva stvar, gdje daješ loptu? Druga stvar, kako svi gledate svog igrača, niko ne gleda loptu", vikao je Obradović na tajm-autu.

Poslije meča je iskusni stručnjak pričao i o tom opuštanju koje se dogodilo u posljednjem kvartalu.

"Uvijek pokušavam igračima da objasnim da moraju da igraju na isti način od prvog do posljednjeg minuta, bilo je momenata opuštanja. U suštini to je bilo to, idemo dalje. Što se Mitra tiče, dobijaće šansu, vjerujem u njega. Ima nekih stvari koje mora da promijeni i to je proces. Postoje neki zahtjevi odbrane, pravila u napadu. Sviđa mi se da ima agresivnost, trpi kritiku što je dobro, zna da je to za njegovo dobro. Dobro je dijete, uradiću sve za njega", rekao je Obradović.

Pogledajte i fotografije sa utakmice: