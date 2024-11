"Ovakav film hoću da gledamo": Obradović se oglasio iz Železnika, jednog igrača je posebno istakao

Željko Obradović pričao je poslije pobjede Partizana u Železniku.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan je poslije duple evroligaške nedjelje demonstrirao silu u Železniku. Ubjedljivo je pobijedio FMP (91:64) i zadržao oreol nepobjedivosti u regionalnom šampionatu. Poslije sedam utakmica ima sedam pobjeda.

Po završetku meča Željko Obradović je analizirao dešavanja na terenu. "Odigrali smo ozbiljnu utakmicu poslije lošeg izdanja u Istanbulu, dosta agresivnosti u fazi odbrane i pametno u napadu i to bi bilo to. Timu iz Železnika želim sve najbolje, mlada su ekipa koja je odlično vođena sa klupe", počeo je Obradović.

Zadovoljan je prikazanim na parketu. "Sigurno treba da bude dobro sa aspekta morala, gledali smo meč u Istanbulu i tada nije bila želja kao što je bila od kada se tim skupio. Sada je bio bolji. Film koji budemo gledali bi trebalo da bude na ovom nivou. Želja za igranjem i borbenošću, sem te utakmice protiv Fenera ostale su bile na tom nivou. Gubili smo neke, ali je postojala borbenost".

Bilo je malog opuštanja u drugom poluvremenu. "Uvijek pokušavam igračima da objasnim da moraju da igraju na isti način od prvog do posljednjeg minuta, bilo je momenata opuštanja. U suštini to je bilo to, idemo dalje."

U ovom meču Ajzea Majk igrao je 31 minut, Dvejn Vašington 21, između njih je Mitar Bošnjaković sa 24 minuta. "Logično je da ti igrači koji su van ritma, zna se iz kojih razloga, dobiju više. Majk je imao najveću minutažu, Mitar je bio drugi, dobro dijete za koga ću sve da uradim, da mu dam šansu da igra. Dijete koje tek treba da napreduje, pravio je neke greške koje nisu vidljive nekome ko gleda sa strane. Meni su vidljive i moram da mu ukažem na to."

Upitan je na kraju za Bošnjakovića koji dobija sve više šansi u ABA ligi. "Dobijaće šansu, vjerujem u njega. Ima neke stvari koje mora da promijeni, sve je to proces. Postoje neki zahtjevi odbrane, pravila u odbrani, neke stvari u napadu. Sviđa mi se da ima agresivnost, trpi kritiku što je dobra, zna da je to za njegovo dobro i to je najvažnije za njega", zaključio je Obradović.