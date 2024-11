"Problem je veliki bol u...": Bivši centar Partizana bijesan, prozvao crno-bijele strance

Ratko Varda ima problem sa zalaganjem košarkaša Partizana ove sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan je upisao treći uzastopni poraz u Evroligi kada je Fenerbahče pobijedio crno-bijele u Istanbulu, a nekadašnji košarkaš Ratko Varda bio je nezadovoljan viđenim na terenu. On se prisjetio perioda kada je nosio dres Partizana i istakao da nigdje ne postoji energija sa tribina kao kada se nastupa za klub iz Humske.

Ipak nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine očigledno smatra da igrači iz sadašnjeg sastava crno-ijbelih ne osjećaju tu emociju i ne pružaju dovoljno na parketu i to mu je zasmetalo pa se oglasio putem društvenih mreža i javno ih je kritkovao.

"'Ajmo, klubu za koji navijam, šta god da se desi ja ću tebe i dalje voljeti kao i tog petka 13. septembra 1991. kad sam došao i upoznao jednu novu kulturu gdje se ne navija nego voli. Kultura kluba za koji navijam je ta da smo mi familija bez obzira na poraze ili pobjede. Ali meni kao nekom ko je bio u sportu koji volim od 1991. pa sve do 2018. neće biti jasno kako neko ne može to da osjeti. Da osjeti tu energiju koju odgovorno tvrdim nema nigdje na svijetu", napisao je Ratko Varda.

Sam Željko Obradović je poslije utakmice priznao da je ovo najgora utakmica crno-bijelih ove sezone, a Vardi se izgleda ne sviđa veliki broj stranaca u klubu. Smatra da im je teško prenijeti važnost igranja za Partizan i da je problem odnos, a ne sam rezultat.

"Da li u tom klubu bilo dva ili deset stranaca, ja ću i dalje da te volim. Samo možda neko treba reći i prenijeti tim strancima (a znam kako je to kad si stranac jer sam i sam to bio više od 15 godina i igralo se sa 100% svaka utakmica jer nije bilo kao danas ja imam ugovor i zaštićen sam nego odigraš dve loše i pakuj kofere) da se niko ne ljuti zašto smo izgubili da li jednu li deset utakmica nije problem! Problem je samo ako je kao danas da se izađe na teren sa velikim bolom u …. E to je ono što mi ne volimo!", naglasio je Varda.