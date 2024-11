Partizanov poraz spuštenog garda: Iste greške se ponavljaju, Obradović dobro zna gdje je problem

Partizan je doživio treći poraz u nizu u Evroligi, a iste greške se ponavljaju...

Partizan je duplu evroligašku nedjelju završio sa dva poraza, ukupno tri u nizu. Mnogo veći problem od izgubljene utakmice u Istanbulu jeste način na koji su crno-bijeli odigrali meč. Djelimičan uzrok može da se traži u nedostatku energije i putovanjima, ali ni Željko Obradović to ne prihvata kao opravdanje za pristup i dešavanja na parketu.

Fenerbahče je dosta rutinski odradio posao (89:72). Dovoljno je reći da je Partizan imao rezultatski priključak samo u prvih sedam minuta meča (11:11). Od tog trenutka, pa do kraja domaćin je diktirao tempo, prešao u vođstvo i ta razlika je u jednom momentu išla i do maksimalnih "+20" u dva momenta (63:43, 77:57). Novi poraz na gostovanju, s tim što je jedina pobjeda ostvarena u beogradskom Pioniru protiv Makabija.

Sve to je kratko i jasno opisao šef struke Partizana. "Igrali smo sa spuštenim rukama u redovnim situacijama gdje smo se dogovarali kako da branimo, kao da smo ih testirali, to je najgore moguće. Veoma loša slika, najgora utakmica do sad u sezoni", rekao je Obradović aludirajući na to da je Fener dao 19 trojki iz 37 pokušaja (51,4 odsto).

Iste greške se ponavljaju

U posljednja tri poraza, od Virtusa, Monaka i Fenerbahčea, Partizan je imao veliki problem da brani krilne igrače protivnika. Protiv italijanskog tima to je bio Vil Klajburn (27, 9/12 za dva, 3/10 za tri), protiv francuske ekipe Alfa Dijalo (18, 7/10 za dva, 1/4 za tri), dok je u Istanbulu nerješiva enigma bio Najdžel Hejs-Dejvis (24, 5/7 za dva, 4/7 za tri).

Upravo to je bilo i jedno od pitanja za Željka. "Možete da gledate to na taj način, ali ovo je košarka, nije samo jedan igrač. Razlika je kako smo igrali protiv Virtusa, Monaka i Fenerbahčea. Velika je razlika, dvije u Beogradu riješene su na jednu loptu, ova nije. Nije problem što smo znali kako Najdžel igra, nego nismo branili šut za tri poena kako treba, to je glavni problem i 10 izgubljenih lopti u prvom poluvremenu. Nismo imali strpljenje, lako smo gubili loptu. Mislim da to nije normalno s obzirom na iskustvo koje igrači imaju. Razgovaraćemo i probaćemo da nađemo razlog zbog kog smo igrali ovako loše", pojasnio je Obradović.

Dvije svijetle tačke

Ako ima nešto pozitivno da se izvuče iz ovog poraza Partizana u Istanbulu onda su to svakako partije dvojice igrača. Frenka Nilikine (14, 4/5 za dva, 1/4 za tri, 3/3 sa penala, 3 as) i Alekseja Pokuševskog (10, 2/4 za dva, 2/4 za tri, 5sk). Oni su bili ujedno i jedini dvocifreni u crno-bijelom dresu što najbolje opisuje dešavanja na terenu.

Ono što bi moglo da bude pozitivno još jeste i to da je Partizan uspio nekoga da nadskoči, imao je 34 skoka naspram 32 koliko je imao Fener što je svakako korak naprijed. Moraće da poboljša taj segment u nastavku sezone, slijedi gostovanje Parizu, pa Barselona i Armani u duploj evroligaškoj nedjelji u Beogradu...

I dalje se čekaju njih dvojica

Ife Lundberg koji je bio jedan od najboljih igrača Partizana u dosadašnjem toku sezone imao je jednu od najlošijih partija (1, 3sk, 3as, 2 izg.l). Mučio se i Karlik Džouns (6, 4sk, 3as), pa je Željko morao da pokuša sa drugim opcijama i tako je Dvejn Vašington dobio 15 minuta na terenu, nije ih iskoristio na pravi način.

Meč je završio sa sedam poena, pet u posljednjoj dionici, a nije djelovalo da je spreman da razigrava saigrače i da pokreće tim, već da kreira više za sebe. Isto je i sa Ajzeom Majkom koji je za 12 minuta ostao bez učinka (0/1 za tri, 0/2 sa penala, 1sk). Od njih se mnogo više očekuje i moraće to da pokažu što prije. Na udaru se ponovo našao i zamjenik kapitena Brendon Dejvis koji je dao devet poena, uz pet izgubljenih lopti.

Sezona je tek počela, novembar je, ima još mnogo da se igra, ali to ne mijenja činjenicu da je Partizan na skoru 2-5. Moraće Obradović što prije da "probudi" svoje pulene. Potrebna je serija pobjeda.