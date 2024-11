"Poslije nekoliko godina u NBA, počeo je ovdje da igra pravu košarku": Željka Obradovića pitali za napredak Nilikine

Željko Obradović odgovarao je na pitanja medija poslije poraza u Parizu.

Partizan je ponovo izgubio u neizvjesnoj završnici, opet meč na jednu loptu i isti ishod. U Parizu je domaćin slavio (74:71). Imao je srpski tim nekoliko šansi da riješi meč, pa i priliku da ga odvede u produžetak, nije u tome uspio.

Ukazao je Željko Obradović na to da je bilo baš blizu. "Bila je dobra utakmica, teška za oba tima, čestitam Parizu na pobjedi. Svi će se složiti da je bila tijesna utakmica i da smo mi bili blizu da pobijedimo, odlučila je jedna lopta. Posljednji napad, imali smo otvoren šut iz ćoška, to je to. Ponosan sam kako se moj tim borio i bio spreman da pruži sve. Žao mi je zbog njih, vjerujem da su zaslužili da pobijede ovaj meč. Želim da se zahvalim našim ljudima koji nas uvijek prate, bila je odlična atmosfera. Hvala Parižanima na način na koji su nas tretirali", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Uslijedilo je pitanje o Frenku Nilikini od strane francuskog novinara. "Dobar je momak, veliki radnik. Poslije nekoliko godina iz NBA počeo je da igra pravu košarku ovdje. U reprezentaciji je nešto drugačije, ovo je drugi nivo takmičenja. Kažem to zato što tamo nije mnogo igrao. Ovde je svaka utakmica kao ova, jedan lopta odlučuje, vjerujem u njega kao što vjerujem u sve moje igrače."

Pariz je atipičan tim u kom svi šutiraju za tri poena, pa je tako Željko morao da reaguje i da mijenja petorke. U jednom momentu je i Vanja Marinković igrao kao krilni centar.

"Traži se rješenje tokom meča. Reagovali smo u odnosu na njihovu igru na obje strane terena. Ta petorka koja je igrala najviše, ako pogledate plus, minus to je pozitivno, to je logično i zato smo napravili te izmjene i igrali tako. Svi su važni, svi će biti važni. Ova utakmica je bila ovakva, ne znači da će sljedeća biti drugačija", zaključio je Obradović.