Crvena zvezda uspjela je da slomi Megu u završnici meča.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je slavila u osmom kolu ABA lige protiv Mege, meč je završen rezultatom 81:76. Činilo se da će domaćin prekinuti niz poraza, ali je Zvezda bila bolja u završnici i na krilima Nikole Kalinića i Nemanje Nedovića uspjela je da stigne do preokreta.

Mega je krenula silovito, a to se vidjelo i po petorci koju je Marko Barać izabrao - najjači sastav je izašao na megdan Crvenoj zvezdi. Već u prvih pet minuta domaćin je imao 13:3, pa su crveno-bijeli mora li da stižu zaostatak. Uspjela je Zvezda da konsoliduje redove, naročito je dobro igrala u drugoj četvrtini kad je Filip Petrušev držao konce u rukama, ali gosti nikako nisu uspjeli da preokrenu.

Vidi opis Zvezda poslije drame odnijela pobjedu: Kalinić riješio meč protiv žilave Mege Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Prees Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Prees Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Prees Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Prees Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Prees Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Prees Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Prees Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Prees Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Prees Br. slika: 10 10 / 10

Problem Mege su već u prvim minutima bili faulovi, pa tako Marko Barać nije mogao da računa na Filipa Jovića sve do poluvremena jer je već nanizao tri lične greške. Na kraju to se ispostavilo kao veliki problem za Megu, pošto su Jović i Jelavić morali van terena prije kraja meča zbog previše faulova, a Zvezda je to pametno iskoristila.

Poslije poluvremena kapiten Branko Lazić je ušao u igru i u potpunosti promijenio tok meča, zahvaljujući njemu Zvezda je smanjila zaostatak i ušla u egal. Ulogu lidera u završnici su kasnije preuzeli Kalinić i Nedović koji su kao iskusan tandem u posljednjih tri i po minuta vezali sedam poena i tako osigurali pobjedu gostiju.