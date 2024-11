"Partizan vodio 20 razlike, a onda se desila magija": Legenda Reala nikad neće zaboraviti majstoricu u Madridu

Serhio Rodrigez ispričao je da mu je utakmica sa Partizanom jedna od najvažnijih u karijeri.

Partizan se te sezone 2022/23. napokon vratio u Evroligu i bio je na korak do senzacije i plasmana u top četiri ekipe. Ipak, Real iz Madrida je preokrenuo rezultat u Beogradu i sa ubjedljivih 2:0, crno-bijeli su spali na 2:3. Malo je reći da je to bio težak momenat za tim Željka Obradovića, dok je za igrače kraljevskog kluba bio jedan od najznačajnijih u karijeri, a to je priznao i legendarni Serhio Rodrigez.