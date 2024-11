Dražen i Arkan voljeli istu ženu, pjevačicu! O tajnoj vezi ćutalo se u Jugoslaviji dok majka nije otkrila

Privatni život Dražena Petrovića privlačio je uvijek veliku pažnju, ali je uprkos tome gotovo do skoro bilo nepoznato da je košarkaš bio u vezi i sa poznatom hrvatskom pjevačicom Doris Dragović.

Karijera slavnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića uvijek je privlačila veliku pažnju medija, ali isto tako intrigirao je i njegov privatni život, pošto je krajem osamdesetih i početkom devedesetih bio jedna od najpoznatijih javnih ličnosti u Jugoslaviji. Svi su znali da je u vrijeme pogibije automobilom u kome se nalazio upravljala njegova tadašnja djevojka Klara Salanci, koju je od kobne nesreće prezirala Draženova majka Biserka.

Javnost je znala dobro i za Draženovu vezu sa pjevačicom Sanju Doležal, iz grupe Novi fosili, često se moglo čuti da je najveća ljubav ipak bila Renata Čajić, dok mnogi ne znaju da je hrvatski košarkaš čak imao romansu i sa Doris Dragović. Njeno se ime gotovo nikada nije pojavljivalo uz Draženovo, a dokazi postoje.

"Javnost to ne zna, ali Dražen i Doris su jedno kratko vrijeme bili u ljubavnoj vezi...", ispričala je majka Biserka Petrović u jednom ranijem intervjuu za "Jutarnji list".

Ko je Doris Dragović?

Doris Dragović (62) je pjevačica iz Splita koja je na muzičkoj sceni još od osamdesetih, a koja je predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji 1986. u Norveškoj i zauzela je 11. mjesto sa pjesmom "Željo moja". Nije poznato kada je bila u vezi sa Draženom Petrovićem niti koliko je to trajalo, ali se pretpostavlja da je bilo kratko jer nikada javno nije pričala o tome. Splićanka, čije je pravo ime inače Dorotea, u skladnom je braku sa vaterpolistom Marijom Budimirom, dok je prije braka bila dovođena u vezu sa mnogim poznatim ličnostima tog doba.

Navodno, Doris Dragović je bila i u vezi sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, prije njegovog drugog braka, sa pjevačicom Svetlanom Ražnatović. Kao i u slučaju Dražena Petrovića, o njihovom odnosu se malo toga znalo.

"Najveća ljubav bila je Renata"

Majka Biserka Petrović kraj portreta svog sina Dražena.

"Njegova najveća ljubav je bila Renata Čajić s kojom je bio četiri godine. Onda je bila Sanja, pjevačica Novih fosila s kojom sam i danas u dobrim odnosima. Renata je bila kod njega i u Madridu i u Americi. Kada bi ona otišla, došli bi suprug i ja. Nismo htjeli da bude usamljen. Kad je umro moj suprug, javila mi se Renata. Ona se udala za Šibenčanina, advokata, sina Draženovog prvog trenera Škarice. Kao da je neko sve povezao. Čudesna priča", otkrila Biserka Petrović u jednom starijem intervjuu.

Renata je bila manekenka, ali nije željela "kratku" vezu: "Mislim da je to Dražena privuklo. Bila je zaista predivna, pratila ga je dok je bio u Madridu. Razišli su se kada je otišao u Ameriku. Velika je to udaljenost, Dražen je tamo bio zvijezda, djevojke su ga opsjedale. Ne znam, možda je bilo i malo ljubomore."

Otkud veza sa Sanjom Doležal?

Poznati menadžer Zoran Škugor htio je da Sanju Doležal u cilju marketinga spoji sa nekim bogatim Arapinom, ali je zaključeno da bi to donijelo tek kratkotrajnu popularnost. Fosilima je bilo potrebno nešto drugačije, nešto što bi ih lansiralo na sam vrh muzičke scene - romansa sa Draženom Petrovićem!

Predloženo je da uplove u insceniranu romansu - na njihov prvi sastanak došli su i Draženovi roditelji - koja će čitavu Jugoslaviju protresti do temelja. Jedna od najpopularnijih pjevačica i jedan od najpopularnijih sportista u zemlji tog doba bili su izuzetno zanimljivi televizijama, časopisima, ali i publici. Posebno kada je situacija počela da se razvija, pa su Dražena mogli da vide na koncertima, a Sanju na košarkaškim utakmicama. Izgledalo je kao da se stvarno vole, iako je sve to bio samo marketinški trik. Do jednog momenta...

"Imala sam tad 22 godine, a u tim godinama kad voliš, stvarno voliš", rekla je prije koju godinu Sanja Doležal. Dok su glumili da su zajedno, između njih dvoje pojavile su se emocije. Oboje su bili mladi, lijepi i izuzetno popularni, pa su pored zajedničkih tema oko kojih su mogli da pričaju jedno drugom mogli da "posluže" kao bijeg od svakodnevnog života u kojem treba da zabavljaju državu sa više od 20 miliona stanovnika.

Ubrzo su Dražen i Sanja odlučili da ne skrivaju svoju vezu. Zajedno su šetali Zagrebom i pričali sa obožavaocima, posjećivali iste događaje, o svojoj ljubavi pričali sa medijima. Voljeli su se i jedno drugom bili dovoljni tih godina. Nažalost, veza nije mogla da potraje. Dražen je imao mnogo obaveza na košarkaškim parketima širom zemlje, Sanja čak i po 200 koncerata godišnje, pa su nakon godinu dana odlučili da raskinu. Ostali su uprkos tome dobri prijatelji, a tome svjedoče i riječi majke Biserke koja i te kako poštuje pjevačicu.

"Monstrum" odveo Dražena u smrt

Izvor: EPA/Bernd Weissbrod

Njemačka manekenka Klara Salanci upravljala je automobilom u kome je 1993. godine stradao Dražen Petrović kod mjesta Denkendorf u Njemačkoj. Preživjela je saobraćajnu nesreću, kao i turska košarkašica Hilal Edeba, a godinama kasnije udala se za fudbalera Olivera Birhofa.

"Ona je monstrum. Nije čak ni sa Hilal u kontaktu. Nju nije posjećivala ni dok je bila bolesna, iako su dugogodišnje prijateljice i igrale su košarku zajedno od malih nogu. Hilal je studirala u Americi i kada se vratila, Klara ju je pozvala da idu zajedno po Dražena na aerodrom u Frankfurt", ispričala je u jednom intervjuu Biserka Petrović, majka legendarnog hrvatskog košarkaša, a njih dve se nisu vidjele od sahrane.