"Dražen je sjedio u uglu, sam i razočaran": Dan pred smrt povjerio se starom znancu, bio je ljut i na brata

Nekadašnji slovenački košarkaški trener Janez Drvarič bio je jedan od posljednjih koji su razgovarali sa Draženom Petrovićem prije njegove pogibije 7. juna 1993. u 29. godini, na auto-putu kod njemačkog grada Denkendorfa.

Dogodilo se to na aerodromu u Vroclavu, gdje su reprezentacije Slovenije i Hrvatske čekale let nakon što su se kvalifikovale u Poljskoj za Eurobasket 1993. Drvarič, nekadašnji asistent Dušanu Dudi Ivkoviću u u stručnom štabu reprezentacije SFRJ, bio je slovenački selektor i pod njegovim vođstvom ta reprezentacija pobijedila je Hrvatsku 94:90 u finalu kvalifikacija. Potom je otišla na Evropsko prvenstvo i bila tek 14, a Hrvatska je bila bronzana. Prvak je bila Njemačka, pod vođstvom srpskog stručnjaka Svetislava Pešića.

U intervju za "Večernji list", Slovenac se sgetio tog susreta sa Draženom, za koji nije mogao ni da pomisli da će biti poslgednji.

"Kada se sgetim tih kvalifikacija i Dražena, odmah se naježim. Istina, prošlo je jako puno godina, ali kao da je bilo juče. Dražen je dan kasnije nakon te utakmice bio tužan i razočaran. Sreo sam ga na aerodromu u Poljskoj. Sjedio je u uglu, sam. S obzirom na to da sam mu bio trener u Ciboni i da smo se jako dobro poznavali, otišao sam do njega i pitao ga šta mu je", rekao je Drvarič.

"Istina, mi smo tada prvi put pobijedili Hrvatsku u košarci, ali ta utakmica bila je potpuno nebitna za dalji plasman. Opet, on ju je igrao kao da je finale Svjetskog prvenstva. Zabio nam je 30 poena iz šale. Pogledao me je i rekao 'Ljut sam na Mirka Novosela i Acu (Petrovića, op. a), jer nismo pobijedili. A morali smo i mogli smo. Znate me jako dobro, znate da na svakoj utakmici želim da pobijedim'. Rekao sam mu da se smiri, da nije kraj svijeta, da će biti još takvih poraza".

"Poželio sam mu srećan put, hvatali smo vezu za Beč, a oni za Frankfurt. Ko bi rekao da će to biti naš posljednji susret, naš posljednji razgovor", rekao je Drvarič.

Pamti i gdje ga je stigla vijest o Draženovoj pogibiji.

"Jutro nakon povratka u Ljubljanu, otišao sam u dvoranu u kojoj me je dočekao vaš kolega novinar Branko Vekić. Prišao mi je i tihim glasom rekao: 'Janez, znaš da je poginuo Dražen...'", kazao je slovenački stručnjak.

"Rekao sam mu 'Šta govoriš, kakve su to gluposti?'. U to vrijeme nije bilo ni mobilnih telefona ni interneta, ali Branko je kao novinar, nažalost, imao tačnu informaciju. To me je sasjeklo, noge su mi se oduzele i morao sam da negdje sjednem", dodao je on.

Dražen Petrović poginuo je u automobilu kojim je upravljala njegova tadašnja djevojka, Klara Salanci. Ostao je upamćen kao jedan od najboljih igrača u istoriji jugoslovenske, hrvatske i evropske košarke. Igrao je za Šibenku, Cibonu, Real, Portland i Nju Džersi Netse. U NBA ligi proveo je četiri godine nakon što je prethodno u Evropi ostavio jako dubok trag i u klupskoj konkurenciji, u dresu Cibone i Reala, kao i u konkurenciji reprezentacija. Sa Jugoslavijom je bio prvak Evrope, svijeta i osvajač bronze i srebra na Olimpijskim igrama, a predvodio je 1992. godine i Hrvatsku do finala Olimpijskih igara protiv Sjedinjenih Država.

