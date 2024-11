Ušao u NBA zbog tate, a ne može da igra ni razvojnu ligu: "Mislim da je sve otišlo predaleko sa Bronijem!"

Broni Džejms se neće naigrati ni u razvojnoj ligi.

Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Dok tata Lebron dominira i sa 40 godina, Broni Džejms neće igrati ni u razvojnoj ligi! Najstariji sin jednog od najboljih košarkaša ikada izabran je kao 55. pik od strane Los Anđeles Lejkersa ove godine poslije samo jedne godine na koledžu i to je izazvalo mnogo polemike u Americi. Ispisali su Lebron i Broni istoriju kao prvi otac i sin koji su igrali zajedno na NBA meču, a onda je ubrzo Broni poslat u Razvojnu ligu.

Ipak ni tamo neće igrati na svim mečevima! Kako ističe "ESPN" plan je da se Broni razvija i da zbog toga ne putuje na gostovanja. Igraće samo na domaćim mečevima Saut Bej Lejkersa. S obzirom da cijela sezona u razvojnoj ligi ima tek 32 meča, to znači da će Broni biti tu za tek nekih 15-ak utakmica,

"On će igrati samo na domaćim mečevima Saut Bej Lejkersa. Privremeno će igrati u razvojnoj ligi i neće letketi na gostovanja. Znamo da on ima specijalan tretman i da je u pitanju nepotizam. To je u redu, nije me briga, normalno je. Sada, ja mislim da je to loše za njega. Ne sviđa mi se to. Ne znam čija je to ideja, ali ako je to u redu Lejkersima uradiće to. U ovom konkretnom slučaju mislim da je sve otišlo predaleko i mislim da ne ide u korist Broniju. Mislim da ne odgovara ni ekipi ni Lebronu", napisao je poznati NBA analitičar Brajan Vindhorst.

U NBA je za sada odigrao šest utakmica i prosječno je igrao 2,7 minuta. Za to vrijeme je bilježio 0,7 poena, 0,2 skoka i 0,3 asistencije. Na samo dva meča je postizao poene i to sa Grizlijima i Kavalirsima kada je dao po dva poena.

