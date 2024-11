Kamere uhvatile - navijačica "urekla" igrača Zvezda da promaši!

Evroligi je ovaj detalj sa meča Crvene zvezde i Asvela bio jako upečatljiv.

Izvor: @EuroLeague/X

Crvena zvezda je na kraju izgubila od Efesa na gostovanju u drugom kolu duplog kola Evrolige 77:74, a jedno od najbitnijih slobodnih bacanja na meču promašio je Luka Mitrović. Nije u formi iskusni centar crveno-bijelih. pa ni ovo nije bio njegov meč, na kraju je upisao samo jedan poen, a kamere su uhvatile i jednu navijačicu koja je uticala na njega tokom izvođenja penala!

U četvrtoj četvrtini pri rezultatu 61:57 Mitrović je fauliran i pogodio je prvi penal, a kada se spremao da uputi drugi šut ka košu kamere su uhvatile jednu navijačicu kako u specifičnoj pozi očigledno pokušava da na neki način urekne Luku Mitrovića. Ili da mu pomogne? Nije baš najjasnije, ali iako je sjedila pored navijača u crveno-bijeloj opremi ipak djeluje da se trudila da dekoncentriše centra Zvezde.

Ako joj je to bio cilj - uspjela je! Mitrović je promašio to drugo bacanje i ostao je bez poena do kraja meča, a na kraju je kontroverzni poen Tea Maledona riješio utakmicu. A pogledajte kako se navijačica obraćala "višim silama" kako bi uticala na Luku Mitrovića:

Sometimes you gotta talk to a higher power ‍♂️pic.twitter.com/cOGrdLOw5q — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague)November 14, 2024

Crvena zvezda je poslije ovog poraza sa skorom od pet pobjeda i pet poraza pala u donji dio tabele Evrolige, a na kraju će se mnogo pričati o ključnim poenima Tea Maledona koji je možda i napravio korake kada je poentirao.