Teodosić na koljenima crtao akciju Crvene zvezde: Molio Sferopulosa, pa objasnio šta se igra!

Neobična scena na meču Crvene zvezde i Asvela u Francuskoj, a Miloš Teodosić u glavnoj ulozi.

Izvor: Euroleague / screenshot

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da stignu do šest pobede u ovoj sezoni Evrolige - poraženi su od Asvela (77:74) na drugom meču duplog kola, nakon velike drame u samom finišu meča. Imala je Zvezda i tri poena prednosti na manje od minut, ali nije uspjela da sačuva tu razliku i obezbijedi novi trijumf na gostovanju - uprkos daleko boljoj igri u nastavku meča.

Loš napad Kodija Miler-Mekintajera, lična greška u napadu Filipa Petruševa i promašen šut za tri poena Miloša Teodosića samo su neki od detalja koji su odlučili posljednji minut meča, uz dozvoljene korake Tea Maledona. Nešto prije toga vidjeli smo neobičnu situaciju - Miloš Teodosić crtao je akciju Crvene zvezde i pokušavao na tajm-autu da objasni kako da se meč privede kraju.

Nakon što je Miler-Mekintajer pogodio za 69:68 u korist Zvezde, Jago dos Santos je odigrao odličnu odbranu i na dva minuta i 37 sekundi do kraja meča iznudio faul Nanda de Koloa. Janis Sferopulos je zatražio tajm-aut kako bi organizovao svoj tim za završetak meča, a onda je Teodosić govorio pred saigračima.

"Please", prvo je rekao Miloš Teodosić, kako bi skrenuo pažnju za sebe, a zatim je počeo da priča o košarkaškim stvarima. Njemu je fokus bio na De Kolou, kojeg veoma dobro poznaje jer su obojica najbolju košarku u karijeri igrali za CSKA iz Moskve. Objašnjavao je saigračima kako bi mogao da se organizuje naredni napad, a on je zavšen poenima Miler-Mekintajera za 71:68. Pogledajte tajm-aut:

Pogledajte 00:53 Miloš Teodosić pravi akciju za napad Zvezde Izvor: Euroleague TV Izvor: Euroleague TV

Iako su nakon ovog minuta odmor uspjeli da poentiraju, igrači Crvene zvezde nisu uspjeli da stignu do pobjede. Kao što smo rekli, Asvel je napravio seriju u posljednjem minutu minutu utakmice, pa je Zvezdinih +3 na 55 sekundi do kraja meča pretvorio u svoj trijumf. To znači i pad Crvene zvezde na tabeli Evrolige.