Dolaze i igrači Crvene zvezde i Partizana: Kari Pešić se oglasio o spisku reprezentacije Srbije

Selektor najavio dolazak košarkaša "vječitih" rivala, iako je tog dana na programu vječiti derbi u Evroligi

Izvor: RTS/Screenshot

Reprezentacija Srbije u četvrtak od 18 časova igra protiv Danske u kvalifikacijama za Eurobasket, a od 20 sati u Beogradskoj areni biće odigran "vječiti" derbi u Evroligi, Crvena zvezda - Partizan.

Selektor Srbije Svetislav Pešić uvrstio je na spisak reprezentacije Srbije i imena Davidovca, Dobrića, Petruševa i Plavšića iz Crvene zvezde, odnosno i Koprivicu, Marinkovića, Nakića i Pokuševskog iz Partizana. Gostujući na Radio-televiziji Srbije, najavio je da će neki od navedenih igrača biti u reprezentaciji u četvrtak, bez obzira na to što njihovi timovi igraju važan meč.

"Biće teško. Ne možemo ponovo da računamo na igrače koji će tog dana igrati u Evroligi. Imamo dogovor i razumijevanje i Crvene zvezde i Partizana. Neki od njihovih igrača će biti na raspolaganju, a koji – to ćemo znati tek sutra, poslije novog kola ABA lige. Svašta je moguće, ne daj bože nekih povreda, ali imamo apsolutno razumijevanje Zvezde i Partizana", kazao je Pešić.

"Čini me srećnim da smo svi na istoj strani, to je dobro i za reprezentaciju, i za igrače, a i za navijače. Očekujemo da u toj drugoj utakmici u Beogradu, u "Pioniru", tribine budu pune. Tada će moći da igraju i neki igrači iz Evrolige, kao na primjer Gudurić iz Fenerbahčea koji ne može da igra prvu utakmicu, a nadamo se da će igrati drugu. Objavili smo širi spisak, imaćemo i u februaru još jedan "prozor", ali smo u povoljnoj poziciji jer imamo već dvije pobjede. Biće nam potrebne najmanje četiri da bismo se kvalifikovali na Evropsko prvenstvo", dodao je on.

Srbija bi mogla da se "duplom" pobjedom protiv Danske sljedeće nedjelje plasira na Eurobasket 2025, koji će biti odigran od 27. avgusta do 14. septembra.