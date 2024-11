"Nismo se predavali i nećemo nikad!" Partizan razbio Mornar, Željko poslao poruku svima

Košarkaši Partizana ubjedljivo su savladali Mornar.

Izvor: YouTube/KK Mornar Barsko zlato

Partizan je protutnjao kroz Bar, savladali su crno-bijeli rutinski ekipu Mornara, a trenrer crno-bijelih Željko Obradović se odmah nakon meča iskreno zahvalio na lijepom dočeku ekipi iz Bara, kao i svaki put kada dođe na crnogorsko primorje.

"Prvo želim da se zahvalim svim ljudima iz Bara na čelu sa mojim prijateljem Mihailom Pavićevićem zbog dobrodošlice koju smo dobili u Baru. Iz godine u godinu to se ponavlja, mi pokušavamo da im uzvratimo u Beogradu i nadam se da uspjevamo. Još jednom najiskrenija zahvalnost za sve zbog dobrodošlice. U jednoj lijepo atmosferi je odigrana ova utakmica, naravno Mornar je imao problema na početku sezone, ali se vidi da je sada drugačije i ja im iz sveg srca želim da ostanu u ABA ligi i da se konsoliduju. Porodica Pavićević koji su moji veliki prijatelji to zaslužuju, a i svi ostali ljudi koji pomažu klubu. Znam koliko su spremni da pomnognu da bi ekipa bila ostala u ovom takmičenju", naglasio je on.

Zahvalio se Obradović i navijačima Partizana koji su popunili "Topolicu", a naglasio je da neće njegovi igrači i on da odustanu. Vjerovatno se to odnosilo na kritike zbog poraza u Evroligi i slabijeg starta u elitnom takmičenju nego što se očekivalo.

"Naravno želim da iskažem veliko zadovoljstvo sa atmosferom večeras u hali, da se zahvalim navijačima Partizana na fantastičnom navijanju, na tome što su došli. Sa moje strane mogu da kažem da ćemo mi nastaviti da dajemo svoj maksimu, da se nikada nismo predavali i nećemo se predati. Naravno čestitam igračima, mislim da smo odigrali jednu pristojnu utakmicu", dodao je Obradović.

Na pitanje da li smatra da Mornar može do opstanka u ABA ove sezone, rekao je: "Odigrano je toliko utakmica koliko je odigrano, ima još puno mečeva i sve je moguće. Tek je početak sezone, na početku sezone je bilo sve drugačije i trener će znati sve da skocka", završio je trener Partizana.