"Musa je kao osmanlijski vojnik, hoće sve da pobije na terenu": Selektora BiH podsjeća na specijalne snage sultana

Selektor BiH hvalio Džanana Musu, jednog od heroja velike pobjede protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket 2025.

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić napravio je sa svojom ekipom ogroman rezultat ovog novembar, jer je u kvalifikacijama za Eurobasket do nogu potukao reprezentaciju Hrvatske u "Skenderiji". Na taj način, BiH je došla do velike šanse da ode na Evropsko prvenstvo i za to će joj praktično biti potrebna pobjeda protiv Kipra.