Zašto je Beograd izgubio trku za fajnal-for Evrolige? Isplivali detalji, presudila ogromna svota novca

Abu Dabi je dobio trku sa Beogradom za organizaciju fajnal-fora zbog novca.

Izvor: Printscreen/YouTube/Druga Das

Abu Dabi pobijedio je Beograd u trci za fajnal-for Evrolige i u maju 2025. godine završni turnir elitnog takmičenja održaće se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Objavljene su nove informacije o toj trci i zaključak je jasan - presudio je novac. I to ogromna suma koja je stigla.

Prema podacima koje je objavio specijalizovani košarkaški portal "Jurohups" Abu Dabi je za domaćinstvo izdvojio nestvarnih 50 miliona evra. Pojedini grčki mediji su pisali da je Beograd ponudio pet, mada nema zvaničnih potvrda. Jasno je da je iz Emirata stigla pozamašna svota novca koja se ne odbija.

Klubovi dioničari Evrolige glasali su i samo dva kluba bila su protiv Abu Dabija - Real Madrid i Olimpijakos. Ostali su se sa tim složili, tako da je odluka donesena. I tu se neće završiti priča o "finansijskoj injekciji".

Kompanija "IMG" gurala je na sve načine Abu Dabi zbog novca i kako stvari stoje to će donijeti do produžetka saradnje između spomenute kompanije i Evrolige na još 10 godina i važiće do 2036. godine. Trenutni ugovor ističe za dvije godine.

Mečevi će se igrati od 23. do 25. maja naredne godine i izvjesno je da će to da bude u "Etihad Areni", dvorani kapaciteta 18.000 sjedećih mjesta.