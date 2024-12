"Jokić je najveća prevara u sportu": Pokušao da raskrinka Srbina, a zbog "dokaza" mu se svi smiju!

Objava jednog navijača Dalasa izazvala je buru na društvenim mrežama.

Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić ove sezone prosječno bilježi tripl-dabl. Protiv Vašingtona je ubacio 56 poena, a njegova statistika je kao na video-igrici - daje 31,4 poena, 13,6 skokova i 10,3 asistencije po utakmici. Ni to nekima nije dovoljno. Tako je jedan navijač na Tviteru odlučio da napadne srpskog asa tako što je napravio niz u kom tvrdi da je "Jokić najveća prevara u sportu".

Njegova objava na društvenim mrežama privukla je ogromnu pažnju i više od milion ljudi vidjelo je to, pa je izazvalo dosta komentara i oprečnih reakcija. U većini su oni koji pokušavaju da mu objasne da očigledno ne prati dovoljno košarku i da se ne razumije u sport...

Evo šta je sve napisao... "Svaka akcija ide preko njega, igra 37 minuta po meču kako bi njegove brojke bile 'napumpane'. Zašto igra sve te minute? Jer nemaju rezervnog centra i to čini njegove brojke većim. Pobijedili ili izgubili njegova statistika izgleda ludo. To je kreiralo sistem takav da sve ide na Jokića, bez obzira na sve. Ako Denver pobijedi - Jokić je najuticajniji igrač u istoriji. Ako Denver izgubi - neka neko pomogne Jokiću, tim je toliko loš kada on nije na parketu", stoji na početku niza.

Po njegovom mišljenju ni MVP priznanje se ne računa. "Tako se osvaja MVP trofej svake godine. To je zato što bez obzira na učinak Nagetsa, da li su prvi ili šesti na tabeli Jokić izgleda kao igrač koji ima najveći uticaj u ligi i to je najveća prevara u sportu."

Nikola Jokić dao 56 poena Izvor: Youtube/NBA

Vratio se potom opet na statistiku. "Organizacija Nagetsa je shvatila da analitičari štreberi vrednuju naprednu statistiku prije svega drugog i tako dolaze MVP glasovi. Jokić igra najviše minuta sa starterima u poređenju sa drugim MVP kandidatima. Zato u minutima koje ne igra Nagetsi izgledaju užasno", poručio je navijač Dalasa na kraju svog niza.

Dvostruki aršini i "okrenuta" priča

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Pošto je niz navijača Dalasa napravio veliku buru na društvenim mrežama, stigao je brzo i odgovor onih koji gledaju malo širu sliku. Najviše se to odnosi na posljednji dio koji je naveo o tome kako "Jokić ima najveću minutažu sa starterima u poređenju sa drugim MVP kandidatima."

Ko su drugi kandidati? U ovom momentu, prema zvaničnom sajtu NBA lige to su još Janis Adetokumbo (Milvoki), Džejson Tejtum (Boston), Šej Gildžus Aleksander (Oklahoma), Luka Dončić (Dalas), Karl-Entoni Tauns (Njujork)...

Šta je glavna razlika u odnosu na Jokića i njih? Svi, izuzev Šeja, imaju Ol-star saigrače i okruženi su nekim velikim imenima. Sa Janisom je u Baksima Demijen Lilard, sa Lukom u Mavsima Kajri Irving i Klej Tompson, sa Taunsom je Džejlen Branson. Samo je u redovima Tandera situacija drugačija, pošto je tim izgrađen od nule, preko drafta i najveća zvijezda je upravo Gildžus-Aleksander.

Jokiću bi posao bio mnogo lakši da ima neko veliko ime uz sebe, zamislite ga recimo sa plejmejkerom kakav je Irving, Lilard ili da je tu Dončić. Bilo ko sposoban da preuzme odgovornost i igru u svoje ruke, kao što je u šampionskoj sezoni znao da radi Džamal Marej, koji igra užasno od kada je potpisao novi ugovor od 244 miliona dolara. Prvi Ol-star igrač koji igra uz Jokića je Rasel Vestbruk koji je došao pred početak sezone. Nekadašnji MVP ima 36 godina i nalazi se na zalasku karijere...

Šta dalje? Kakvi su potezi neophodni? To znaju vlasnici na čelu sa porodicom Kroenke. Da li će da nastave da škrtare i da dopuste da Jokiću prođu najbolje godine karijere ili će da "odriješe kesu" i da konačno dovedu pravu pomoć Srbinu...