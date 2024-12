"Velika mi je želja da se oprobam u tome": Adem Ljajić progovorio o prelasku na košarku

Adem Ljajić pričao je o prelasku na košarku.

Adem Ljajić (33) proživljava drugu mladost u dresu Novog Pazara. Dao je spektakularan gol iz slobodnog udarca sa oko 25 metara i pruža fenomenalne partije. Na 18 mečeva ove sezone postigao je 7 golova, uz 6 asistencija. Prošle sezone je na 24 utakmice upisao 9 pogodaka, uz 4 asistencije.

Ne samo da pruža odlične partije na fudbalskom terenu nego će pokušati to da prenese i na košarku. Nedavno je potpisao i za košarkaški klub Novi Pazar.

"To je jedan amaterski košarkaški klub iz Novog Pazara, drže ga moji prijatelji. Meni je neka želja uvijek bila da se u tome oprobam. Registrovan sam, vidjeću kada ću naći slobodno vrijeme da odigram i prvu zvaničnu utakmicu", poručio je Ljajić koji će i tamo nositi dres sa brojem 22.

Zbog sjajnih partija na svom primarnom poslu, fudbalskom, Adem je proglašen i za najboljeg fudbalera u srpskoj ligi. "Sigurno da mi laska ovakvo priznanje, dolazi od izbora igrača i trenera. Dali su meni to povjerenje, prija mi. Nisam u tim nekim godinama da me to sada previše oduševljava. Svijet ostaje na mlađima. Naša liga je napredovala dosta, bilo je tu mlađih dobrih igrača, u ligi ima jako puno dobrih igrača. Laska i hvala svima", rekao je Adem na dodjeli "MVP Mocart" nagrada.

Upitan je i da li je razmišljao ovakvim priznanjima kada se vratio u srpski fudbal. "Nisam ni razmišljao o tome. Nekoliko puta sam rekao da ne volim o tome da pričam, već da pričam na terenu. Cijeli život sam se na to bazirao. Priznanja dolaze sama ako pružaš dobre partije na terenu."

Ispričao je i šta bi volio da promeni u godini na izmaku. "Iskreno, ima dosta nekih stvari koje bih promijenio. Čovjek ne smije da se zadovoljava nikada nekim stvarima. Ovo je podstrek za mene, da moram više da radim i da nisam sve rekao. Radiću na sebi, da igram još bolje."

Otkrio je i kakve su mu želje za novu, 2025. godinu. "Moje želje su prije svega da smo živi i zdravi, pa onda da mi sa mojim Novim Pazarom izborimo plej-of i ako je moguće tu željenu Evropu", zaključio je Ljajić.

