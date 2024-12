Zvezda moćna u Morači: Jago i Daum zaplesali, a vratio se i Bolomboj!

Crvena zvezda pobijedila u Morači.

Crvena zvezda je slavila u Podgorici i u okviru 12. kola ABA lige pobijedila je Studentski centar rezultatom 89:81. Imali su gosti i dvocifrenu prednost, preciznije plus 19, ali je domaćin uspeo da se vrati u meč, ali ne i da ga preokrene. Najveće oduševljenje bilo je videti Džoela Bolomboja na terenu poslije dugo vremena. Amerikanac sa ruskim pasošem imao je skromnu minutažu - 11 minuta i postigao je četiri poena, ali raduje činjenica da je centar Zvezde sve bliži da se vrati u formu sa početka sezone.

Bolje je Studentski centar otvorio meč, do petog minuta domaćini su imali i prednost (12:11), ali je vrlo brzo Zvezda pronašla svoj ritam, pa je do kraja prve dionice imala plus šest poena vođstva (24:18). Nisu crveno-bijeli dozvolili rivalu da dođe do koša skoro četiri minuta igre, napravili su seriju od 12:2 i obezbijedili lagodni ulazak u drugu četvrtinu.

Činilo se da je tim Janisa Sferopulosa nametnuo ritam, ali je domaćin u nekoliko navrata uspio čak i da povede. Nisu se predavali Bogavac, Mirković i Nil, igrači su čvrsto i dva i po minuta pre poluvremena natjerali klupu Zvezde za pozove tajm-aut jer je rezultat na tabeli glasio 35:34 u korist Studenata.

Konsolidovali su redove gosti, vezali seriju od 6:1 i pred odmor vratili blagu prenost (42:36). Treća dionica bila je odlučujuća, crveno-bijeli su je izvojevali 29:18 i napokon se značajnije rezultatski odlijepili. Imala je ekipa iz Beograda i plus 19, a tome je najviše doprinio Kenan koji je samo u tih 10 minuta ubacio devet poena.

Ipak, početkom odlučujuće dionice Zvezda je imala nešto slabiji start. Iskusni trener je želio da prekine nalet domaćina tajm-autom u 33. minutu, ali su Studenti uspjeli i poslije minuta odmora da zaostatak smanje na minus 11. Tako se igralo i u nastavku, u mini-serijama su i jedni i drugi dolazili do poena, Zvezda bi uvećavala razliku, a onda bi i domaćin imao svoje dobre role. Tako je tim iz Podgorice u završnici stigao i do sedam poena zaostataka, ali to nije bilo dovoljno da se nadigra evroligaška ekipa.

Studentski centar: Sudar, Nil 15 (7 as), Pavlićević 3, Anđušić, Bogdanović 4, Hadžibegović, Vučeljić, Grbović 5, Nikolić 7 (5 sk), Drobnjak 7, Bogosavac 23, Mirković 17 (10 sk).

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 9, Kenan 11 (5 sk), Davidovac 2, Mitrović, Kalinić 12, Dobrić 2, Bolomboj 4, Daum 16 (7 sk), Petrušev 4 (7 sk), Gedraitis 4, Nedović 8, Dos Santos 17.