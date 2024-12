"Kalinić mi je rekao da nije to trebalo da uradim": Larkin progovorio o potezu koji je napravio haos u Evroligi

Šejn Larkin otkrio je detalje razgovora sa Nikolom Kalinićem poslije poteza koji je izazvao čarke na terenu.

Crvena zvezda doživjela je poraz u Istanbulu od Efesa. Pala je u drugom poluvremenu i tako poslije 16 kola ima skor 8-8. U završnici tog meča došlo je i do čarki na parketu između Nikole Kalinića i Šejna Larkina. Sve zbog jednog poteza koji je iznervirao srpskog košarkaša koji je potom pretjerao sa reakcijom.

Amerikanac mu je provukao loptu kroz noge, na šta je Srbin reagovao dosta jakim faulom, oborio ga je na parket. Sudije i ostali igrači spriječili su da sukob dodatno eskalira. Poslije meča je i Larkin priznao da je pogriješio i da to nije trebalo da uradi. Posebno zbog činjenice da se to dogodilo na desetak sekundi prije kraja utakmice koja je tada već bila riješena.

"Gledajući iz ove perspektive, vjerovatno je sve to bilo na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme. Nisam takav tip igrača, nisam neko ko se hvali i radi takve stvari. Međutim, nisam igrao košarku dosta dugo, propustio sam 12 nedjelja sezone, nisam bio u timu i jednostavno se desilo. Rekao sam to i treneru Sferopulosu, prišao sam i Kaliniću i rekao sam mu da vjerovatno nije trebalo to da uradim. Nisam takav tip, samo sam srećan što sam bio opet na terenu i sve to dogodilo se vjerovatno zato što dugo nisam igrao", rekao je Larkin za "Meridiansport".

Otkrio je i detalje razgovora sa srpskim košarkašem. "Prišao sam mu i rekao sam mu da nije morao tako da reaguje i da je sve bilo pogrešno, pogrešno vrijeme i pogrešno mjesto. I on je rekao da na 20 razlike za nas nije trebalo to da radim i složio sam se sa njim. Isto mi je rekao i naš trener Mijatović, da mi tako nešto nije bilo potrebno i njemu sam rekao da je u pravu. Mislim da ne treba sve to preuveličavati, idemo dalje. Desilo se, čeka nas novi meč i to je to", zaključio je Larkin koji će u petak sa Efesom na istom terenu dočekati Partizan (18.30 časova).

