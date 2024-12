Željko Drčelić o licenci Evrolige: Crvena zvezda radi i ulaže sve napore

Željko Drčelić pričao je o planovima i ciljevima koje ima sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Željko Drčelić i zvanično je nedavno postavljen za novog predsjednika Crvene zvezde Meridianbet. Na toj poziciji naslijedio je Nebojšu Čovića i ima jasne planove i ciljeve pred sobom. Njegov petogodišnji mandat na Malom Kalemegdanu je počeo i jedan od glavnih ciljeva jeste licenca Evrolige.

Potvrdio je to i on sam. "Radimo i ulažemo sve napore da Zvezda igra u Evroligi, redovni smo učesnik, pokazali smo u prethodnom periodu da možemo da odgovorimo standardima tog takmičenja. Naše utakmice su među najposjećenijima u Evroligi, organizaciono radimo po svim zahtjevima i standardima. Da biste mogli da planirate dugoročnije potrebna je i stabilnost. Mnogo bi na svim nivoima značilo kada bismo, primjera radi, znali da naredne tri sezone igramo Evroligu bez konstantnog pritiska da to moramo da obezbijedimo kroz neko drugo takmičenje. Bilo bi lakše i zbog dovođenja igrača, planiranja budžeta, razgovora sa potencijalnim sponzorima", rekao je Drčelić za "Mozzart sport".

Jedna od tema bio je odnos sa Partizanom. "Naši odnosi treba da budu korektni i konstruktivni za dobrobit srpske košarke. Na terenu bih želio da ih pobijedim u svakoj utakmici, što je normalno."

Najavljena je i izgradnja košarkaškog trening centra. "Nema tu nikakvih tajni, potrebno je da prođe određena procedura, za početak da se nađe idealno mjesto za trening centar, pa onda ide sve ostalo, dozvole, zemlja. Konkretno govorim o Zvezdinom trenažnom centru."

"Sferopulos ima podršku"

Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved

Govorio je Drčelić i o rezultatima tima i treneru Sferopulosu. "Gledajući sve kroz šta smo prošli, od povreda, preko nekih mečeva o kojima smo sve rekli mogu da budem zadovoljan. Bez Bolomboja smo bili skoro dva mjeseca, povređivali su se Teodosić, Nedović, Lazić, Dobrić... U Evroligi je skor 9-8, bio bi još bolji, ali ću se tu zaustaviti jer sam već kažnjen zbog izjava tim povodom. Smatram da smo morali da ukažemo na neke greške koje su se desile na našu štetu. U ABA ligi smo na diobi prvog mjesta poslije dva poraza na startu. Kako da budete nezadovoljni? Uvijek ću javno pružiti podršku Sferopulosu, ne vidim razloge da neko nađe zamjerke. Samo da nas zaobiđu povrede."

I Grk je nekoliko puta istakao da su možda očekivanja navijača nerealna. "Zvezdina publika je najmnogobrojnija i ima svakakvih mišljenja i naravno da imaju pravo na svoje mišljenje. Ciljevi su postavljeni prije početka sezone i ne odstupamo od njih. Zaboravljaju mnogi da je ovo neka vrsta maratona i da se računi svode na kraju. Navijači su odani, žele najbolje klubu, a dres Zvezde je teži od mnogih drugih. Ipak, ovi momci i trener to dobro znaju i nose se sa tim, oni prvi i svi mi uz njih želimo uspjeh."

"Oslanjaćemo se na mlade srpske igrače"

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Jedan od ciljeva Zvezde jeste i da se još više oslanja na svoje mlade igrače. "Naravno, ali neće to biti lak posao. Djeca rano odlaze u inostranstvo, sada i američki koledži daju veliki novac uz diplome i finansiranje školarina. Mnogo klubova iz Evrope nude posao roditeljima i sada njima treba da objasnite da je za njihovo dijete bolje da ostane ovdje za stipendiju i da prođe normalan košarkaški put. Nikola Topić je od 15. godine u Zvezdi, Andrej Kostić takođe, oni su putokaz za ostale. Jedan je u NBA, drugi je potpisao ugovor sa Zvezdom i očekujem mnogo od njega već naredne sezone", istakao je Drčelić.

Nastavio je da priča o mlađim selekcijama. "Svakodnevni život jednog kluba je mnogima nevidljiv, a ima tu mnogo toga. Od nepredviđenih svakodnevnih obaveza, do standardne dinami, nije to samo jedna utakmica. Uz rezultate prvog tima koji je 'ogledalo' rada jednog kluba, bilo bi sjajno da napravimo trenažnu halu, uz Pionir koji je naš dom. Mlađe selekcije su nam važne ,ponosimo se da smo klub koji ima najviše domaćih igrača. Očekujemo da u narednim sezonama dobijemo još igrača za prvi tim. Tu je sada Kostić, ali ima još talentovanih momaka koji dolaze", zaključio je Drčelić.

(Mozzartsport/MONDO)

BONUS VIDEO: