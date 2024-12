"Sjedneš u auto i pitaš se - zašto sam ga uopšte uzeo?": Peđa Stojakoviću, kako je kada imaš novca da kupiš sve?

Poznati srpski košarkaš govorio o tome kako se košarkaši u NBA ligi nose sa velikim novcem i šta bi morali da znaju.

Izvor: MN PRESS

Predrag Peđa Stojaković (47) zaradio je prvi veliki novac već sa 16 godina, kada je 1993. prešao iz Crvene zvezde u PAOK i bio u stanju da kupi roditeljima kuću koju su izgubili u ratu u rodnoj Hrvatskoj.

Na NBA draftu je izabran 1996. godine kada je bio zvijezda u usponu PAOK-a, grčke i evropske košarke, a u Ameriku je otišao 1998, u tim koji će u narednim godinama biti hit svjetske košarke.

U skladu sa svojim kvalitetima, a bio je najbolji šuter na svijetu u svom zenitu, Stojaković je imao i adekvatnu zaradu. Sa Kingsima je potpisao 2001. godine ugovor na pet godina i na 31,5 miliona dolara, potom je u Indijani potpisao 2006. takođe petogodišnji ugovor na 63,2 miliona dolara, karijeru je završio u Dalasu kao NBA šampion na godišnjoj plati od 706 hiljada dolara.

Smo od košarke zaradio je skoro 100 miliona i u skladu s tim je prošao kroz faze kroz koje često prolaze tako mladi ljudi koji imaju praktično neograničeno bogatstvo. U jednom podkastu govorio je o tome sa bivšim NBA igračima Kventinom Ričardsonom i Darijusom Majlsom.

"Svi smo prošli kroz tu fazu. Prije neko veče sam pričao sa prijatelja i pitali su me - kakav je bio osjećaj biti u stanju otići i biti u stanju da kupiš bilo šta? U to vrijeme ne mogu da kažem da sam bio pametan da znam, ali osjećao sam se da imam pristup mnogim stvarima", kazao je Stojaković.

Izvor: MN PRESS

Jedna okolnost ga je čvrsto zadržala na zemlji - to što je imao posvećene roditelje. "Srećom, imao sam zaista čvrste roditelje, koji su me uvijek držali na zemlji, činili skromnim i podsjećali me odakle sam došao", rekao je Stojaković, koji je manje od decenije prije te faze bio izbjeglica iz Hrvatske, u kojoj je porodica za sobom ostavila sve u Slavonskoj Požegi.

"Svi smo u toj fazi kupovali stvari koje za koje žalimo do dana današnjeg. Kupovali smo automobile za koje smo se pitali šta će nam čim smo ih odvezli iz salona. Da li je to odjeća, satovi... Izlazak u klubove sa prijateljima. Svi smo to radili i sve je to dio tog procesa, ali u jednom trenutku samo moraš da shvatiš da kada lopta stane, počinje pravi život. I mislim da smo svi prošli kroz tranziciju navikavanja na pravi život", trezveno je govorio Stojaković.

Naglasio je i lekciju koju bi bi svi profesionalni sportisti trebalo da dobro znaju.

"Kada lopta stane, niko te više ne zove, a prestanu i uplate da ležu. Bio sam pripremljeniji za život poslije košarke i mislim da je to bilo važno. Postao sam otac sa 27 godina prvi put i više nisam bio samo ja u pitanju. Shvatao sam da imam djecu, porodicu o kojoj bi trebalo da brinem i tako sam razmišljao u to vrijeme", kazao je Stojaković.

Peđa Stojaković dobio je 2004. godine sina Andreja Stojakovića, koji je sada nadolazeća košarkaška zvijezda i košarkaški savezi Srbije, Grčke i Sjedinjenih Država sa neizvjesnošću i nestrpljenjem čekaju koju će reprezentaciju odabrati.

(MONDO)