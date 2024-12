Da li će sin Peđe Stojakovića igrati za Srbiju? Svetislav Pešić objasnio kako je nastao problem!

Svetislav Pešić objasnio je šta se dogodilo kada je pričao o Andreju Stojakoviću.

Riječi Svetislava Pešića o tome da će Andrej Stojaković igrati za reprezentaciju Srbije odjeknule su širom svijeta. Stigle su i do Amerike. Nažalost, brzo su demantovane, tačnije porodica Stojaković je putem grčkih medija saopštila da odluka još nije donijeta i da to nije tačna informacija.

Šta se tačno dogodilo? Javio se selektor Srbije i pojasnio da je svemu tome prethodio nesporazum. Nije mislio na Andreja Stojakovića, već na Tristana Vukčevića. Objasnio je šta se to dogodilo u emisiji "Kida Show" i kako je nastao nesporazum. Htio je da odgovori Dušku Vujoševiću na pitanje o mladim igračima u dresu "orlova".

"Bilo je pitanje gledaoca o planu za naše mlade igrače iz cijelog sveta čiji roditelji imaju dvojno državljanstvo. Sada su njihova djeca stasala, postali talenti, interesantni za srpsku košarku. U kontekstu te priče i skautinga mladih igrača koji imaju pasoše zemalja u kojima su rođeni potekla je priča i o Andreju Stojakoviću", počeo je Pešić objašnjenje u izjavi za list "Danas".

Potom je dodatno pojasnio zabunu. "Kada je gledalac postavio pitanje za Stojakovića, u jednom momentu se javio Dule i rekao da je isti slučaj sa Tristanom. Onda sam Duletu zapravo objašnjavao slučaj Vukčevića, a ne Stojakovića", dodao je Pešić.

Tristan će igrati za Srbiju

Tristan Vukčević trenutno nastupa za Vašington u NBA ligi, nedavno je upisao i prve minute u novoj sezoni i Vizardsi od njega imaju velika očekivanja. I selektor Srbije ga vidi u reprezentaciji u bliskoj budućnosti.

"Sa Tristanom smo obavili razgovor dok je još bio u Partizanu, kao i sa njegovom porodicom i predali smo dokumenta u FIBA. Pošto je on 'košarkaški Grk', morali smo da predamo papire i da čekamo d anapuni 21 godinu. Zapravo je tekla priča o Tristanu iz mog ugla, a ne o Andreju, on nije bio na tapetu niti je bio tema za mene. Neko je to tako prenio i otišlo je u etar kao klasičan nesporazum. Za Stojakovića nisam iznio stav", objasnio je Pešić.

Imao je i jasnu poruku. "Hoću da kažem jasno i nedvosmisleno da niko nikada neće zamjeriti nikome ako iz privatnih ili porodičnih razloga želi da igra tamo gdje je rođen, gdje se školuje ili studira, bez obzira na porijeklo roditelja", zaključio je Pešić.

