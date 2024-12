"Dajte dokaze za krađu, pa idemo zajedno u policiju i tužilaštvo": Direktor ABA lige o pritužbama na suđenje

Direktor ABA lige Milija Vojinović u razgovoru za MONDO govorio o suđenju u regionalnom takmičenju i o pritužbama klubova.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Rad arbitara u regionalnoj ABA ligi ponovo je dospio u prvi plan nakon utvrđenih grešaka sudija u "vječitom" derbiju Crvena zvezda - Partizan na štetu crno-bijelih, a potom i javne polemike na relaciji direktor lige Miljia Vojinović - trener Partizana Željko Obradović.

Vojinović je u razgovoru za MONDO rekao da razumije kada klubovi ukazuju na to da "od priznavanja grešaka nemaju ništa", kao i da ne razumije kada se od grešaka prave "teorije zavjere". Uz to je pokušao da odgovori na pitanje - kako smanjiti pritužbe na suđenje od strane klubova u ABA ligi?

"Vjerujte mi, to je pitanje, na koje svi pokušavamo da pronađemo adekvatne odgovore iako moram da naglasim da je nivo suđenje u ABA ligi na izuzetno visokom nivou, uz to i maksimalno transparentno, za šta smo mnogo puta dobili i komplimente od strane kolega iz Evrolige. Razumijem kada pojedinci kažu, 'Šta imam od toga što je neko priznao grešku?', ne postoji kazna koja će da ublaži gorčinu poraza, iako su ekspertize i transparentnost veliki i konkretni koraci ka podizanju kvaliteta suđenja, ali i ka jačanju očigledno narušenog povjerenja među klubovima. Ali ne razumijem kada se od tih grešaka prave teorije zavjere i koriste riječi poput krađe, namjere i slično, uz crtanje meta na leđima pojedinaca."

"Jedno je greška, drugo optužba da neko plaća"

Vojinović je zatražio od svih da ako imaju dokaze za sve što je naveo, to i iznesu javno sa dokazima.

"Jedno je kada neko pogriješi, greške se dešavaju svim akterima utakmice, ne griješi samo onaj koji ništa ne radi. Dok je nešto sasvim drugo kada se kaže da neko radi sa sudijama, da ih plaća i slično. Zato ću sada javno zamoliti, ono što molim sve koji mi iznose takve i slične tvrdnje, a to je da i oni budu transparentni i javno iznesu makar jedan konkretan dokaz. I to ne samo javno, već ako je potrebno da se svi zajedno obratimo državnim istražnim organima, odnosno tužilaštvu i policiji, pa da onda svi koji to zaslužuju da odgovaraju ne samo pred organima lige, već i u skladu sa zakonom. I to ne samo onaj koji je eventualno primio mito, već i onaj koji ga je davao ili nudio", rekao je Vojinović.

"Ali ovako, poslije svakog poraza samo sijati optužbe o krađi i slično, stvarno više nema nikakvog smisla. Mora konačno jednom da se napravi razlika između greške i krađe. A i ako postoji krađa, da se kaže i utvrdi ko vrši pritisak, ko krade, za koga i pod čijem nalogu. Dok to ne uradimo, samo je pitanje kada će opet neko poslije poraza optužiti sudije ili ligu. Opet, bez konkretnih dokaza da se radi o namjeri. Ako želimo bolje sutra, daj jednom neka neko kaže otvoreno i iznese dokaze, ko, šta i za koga radi. Tako će svima učiniti uslugu i krivci će odgovarati", dodao je direktor lige.

"Uvijek se trudim da pođem od sebe"

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

S obzirom na to da sve navedeno traje već godinama, koliko je teško riješiti taj problem?

"Uvijek se trudim da pođem od sebe, da li ja ili bilo ko od mojih saradnika može da uradi nešto više. Ponoviću još jednom činjenice, ABA liga ima čak 18 sudija pod okriljem Evrolige, najviše u Evropi. Konstantno radimo na edukaciji, maksimalno smo transparentni, uvijek se delegiraju najbolji, obavljaju detaljne ekspertize, kažnjavaju propusti i loše ocjene... Ne bih sada da se poredimo sa drugima, ali teško da postoji neka liga ili organizacija koje rade nešto više ili bolje. Ipak, sigurno se ništa neće promijeniti dok god postoji agenda da neko nekoga krade, da neko za nekog radi i tako se konstantno urušava povjerenje. A sve to bez iznošenja bilo kakvih dokaza...", dodao je Vojinović za MONDO.