"Govorio sam šta će biti, pojedinci to nisu prihvatili": Trener Budućnosti veoma ljut, najavio razgovore

Trener Budućnosti Andrej Žakelj bio je veoma nezadovoljan nastupom svog tima protiv FMP-a. "Panteri" veoma žale za propuštenom šansom da ostvare veliku pobjedu.

Budućnost je dramatično pobijedila FMP u Železniku, serijom 14:1 u posljednja dva minuta utakmice i tako produžila seriju trijumfa u ABA ligi. Podgoričani su sada usamljeni na vrhu sa skorom 12-2 i sa trijumfom više od Zvezde i Partizana, ali trener Budućnosti Andrej Žakelj nije bio zadovoljan bilo čim osim konačnog rezultata.

"Čestitam domaćinu na izvanrednoj utakmici i borbi, imali su odličan pristup, kako i treba. Ako sam iskren, to je suprotno od onoga što smo pokazali. Govorio sam unaprijed da će biti veoma teška utakmica, ali pojedinci to nisu prihvatili i za to je odgovoran trener. Kao trener imam veliku odgovornost zbog pristupa", kazao je Žakelj.

Budućnost je ostvarila petu pobjedu u nizu, a osmu u posljednjih devet mečeva. FMP je stao nadomak velikog trijumfa poslije krupnih promena u timu i odlazaka nosilaca Matica Rebeca, Danila Tasića, bez Jovana Novaka i Stefana Lazarevića...

"To su najteži mečevi, igrači koji igraju opušteno, bez opterećenja... To je najteže. Jedino dobro iz ovog meča je pobjeda i mnogo je stvari kojima ne mogu biti zadovoljan. Biće nam potrebno mnogo, mnogo da razgovaramo, analiziramo. Svakako moramo bolje", kazao je Žakelj.

"Zaslužili smo pobjedu, trebalo da zadržimo loptu"

Trener FMP-a Petar Aleksić rekao je da je njegov tim zaslužio pobjedu.

"Čestitam Budućnosti na pobjedi, mislim da smo zaslužili da pobijedimo. Nedostajalo je više strpljenja, da budemo mirniji i pametniji na kraju. Imali smo desetak razlike, prednost koju smo lako ispustili. Otišli smo na dvije završnice u kojima smo imali polaganje. Sada je lakše razmišljati, a trebalo je da zadržimo tu loptu, odigramo duži napad, da natjeramo Budućnost na duži napad, na faulove, bacanja..."

Posebno ga je zabolio prekršaj debitanta FMP-a Džošue Skota, koji je ubacio 21 poen i bio najefikasniji, a onda je u poslkednjem minutu faulirao Mekinlija Rajta pri šutu za tri. Bio je to Skotov peti prekršaj, a Rajt je iskoristio sva tri slobodna bacanja i izjednačio na 22 sekunde do kraja.

"Na sve to napravili smo glup faul u kojem su oni imali tri bacanja da se vrate u utakmicu. Ostaje velika žal, jer se kompletan tim borio. Završili smo utakmicu sa petoricom povrijeđenih, što je za mene tragičnije od poraza. Čestitao bih momcima, publici, svima koji su bili prisutni, mislim da je bila sjajna košarkaška predstava. Mnogo smo tužni što smo ispustili pobjedu", dodao je trener FMP-a.

Budućnost će u sljedećem kolu, 5. januara, dočekati Dubai u derbiju prve runde u 2025, dok će FMP gostovati Crvenoj zvezdi iste večeri.

