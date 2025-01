"Za mene je Šej MVP": Entoni Edvards ne računa na Nikolu Jokića!

Entoni Edvards vjeruje da će Šej Gildžus Aleksander biti MVP ovogodišnje NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Igrač Oklahome Šej Gildžus-Aleksander pretekao je Nikolu Jokića na listi za MVP titulu NBA lige. Po pojavi nove tabele već su se našli oni kojima se rangiranje dopada, tako se među njima pojavio igrač Minesote Entoni Edvards.

Kanađanin briljirao u susretu sa Minesotom, postigao je 40 poena, pa je vjerovatno zbog toga Edvards već uručio priznanje igraču Oklahome.

"Za mene je Šej MVP sezone, bez rasprave! Niko ne može da ga čuva jedan na jedan. To su sigurna dva poena. Zato su potrebna stalna udvajanja, da ga hvatate u zamku. Jer, poentiraće svaki put kada ostane sam sa nekim", rekao je Edvards.

Čini se da je igrač Minesote zaboravio maestralne partije Nikole Jokića koji prosječno bilježi 31 poena, 12,9 skokova i 9,5 asistencija.

"Ne znam da li mogu njemu ponovo da daju nagradu. Moj glas ide Šeju. On i izgleda kao pravi MVP, a i u ovom meču je bio jako dobar i uvijek je takav. Konzistentan je. Njegov tim mu samo da loptu i pusti ga da dominira. Nema tu o čemu da se mnogo razmišlja. Dajte loptu Šeju, on će naći rješenje, a mi ćemo da vidimo šta ćemo poslije toga... Obožavam da ga gledam. Ako tako nastavi, siguran sam da će biti MVP. Mislim da je mogao i prošle godine da dobije to priznanje, ali sada igra kao da nije sa ovog svijeta", rekao je Edvards.

Oklahoma zauzima prvo mjesto na Zapadu sa skorom od 27 pobjeda i svega pet poraza, dok je Minesota osma (17-15). Denver je peti i ima 18 trijumfa i 13 poraza.

