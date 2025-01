Nikola Jokić preuzeo odgovornost za poraz i nahvalio rivala iz San Antonija

Nikola Jokić nije bježao od odgovornosti poslije meča sa San Antoniom, a detaljno je pričao i o Viktoru Vembanjami. Zapamtiće mladi Francuz ove riječi.

Nikola Jokić je odigrao sjajan meč protiv San Antonija, a onda je u posljednjoj akciji na meču bacio loptu u ruke Devinu Vaselu i dozvolio ekipi iz Teksasa da pobijedi. Nakon utakmice je odmah objasnio šta se desilo u toj akciji i zašto je došlo do greške koja je dovela do poraza.

"Bila je to akcija sa mnom i Džamalom koja inače funkcioniše dobro. On mi je dao loptu, možda je trebalo da šutnem odmah. Probao sam da uđem u kontakt, a Šampejn se približavao. Nisam mogao dovoljno da uđem u kontakt sa Vembijem, probao sam da šutnem ali je on već bio tu. Nisam htio da mu dam da me blokira, a možda je trebalo. Možda bi lopta izašla napolje. Bacio sam loptu, bila je to jako loša izgubljena lopta. Malo sam čekao, ušao sam u reket, ali definitivno sam mogao bolje. Da sam promašio možda bismo uhvatili i skok jer su dvojica igrača bila na meni. On je specijalan igrač, nikako nisam mogao da ga izguram jer je koristio ruke, a Šampejn je bio tu, plašio sam se da mi ne uzme loptu", rekao je Jokić.

Sada je imao okršaj sa Viktorom Vembanjamom i zaista je to bio duel za košarkaške sladokusce. Srbin je ubacio 41 poen uz 17 skokova i imao je 9 asistencija, dok je Francuz stao na 35 poena i 18 skokova. Prošle sezone je Jokić više puta hvalio Vembanjamu, a sada je rekao da je još bolji.

"Olimpijske igre su drugačije i igranje za nacionalni tim je druga stvar. Sada je drugačiji igrač i bolji nego prošle sezone. Biće još bolji kako bude skupljao iskustvo, uz promjene na tijelu i uz rast tima. Mislim da je specijalan igrač i biće potpuno unikatan igrač koga ćemo pamtiti zauvijek", naglasio je Jokić.

Nakon izgubljene lopte i poena Vasela u kontri bilo je 113:110. Iako je Denver imao tajmaut, a na satu su ostale dvije sekunde niko nije tražio da se stopira igra i nacrta akcija. Nije baš bio zadovoljan time Nikola. "Bila je to svačija greška po malo. Mogli smo da tražimo tajmaut, pa da probamo da imamo neki pristojan šut, ali ko to zna? Možda se to i ne bi desilo, to niko ne može da zna."

