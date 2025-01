Dubai ne može u Evroligu: Pričalo se o budžetu od 60.000.000 evra, a sve stopirala ABA!

Arapski klub ne može da igra u Evropi, čak ni ako bi htio!

Dubai je došao iznenada i pokorava ABA ligu! Savladao je novoformirani klub Crvenu zvezdu na startu takmičenja u prvom kolu i sada čekamo da 12. januara stigne u "Arenu" na revanš crveno-bijelima. Ipak nije to bila početnička sreća pošto je i sada Dubai u vrhu ABA lige sa samo tri poraza u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Prvi čovjek tog projekta Dejan Kamenjašević je u opširnom intervjuu za hrvatske medije govorio o tome kakav uticaj Dubai ima na ABA ligu, a istakao je da ovaj projekat nema namjeru da uskoro ode sa regionalnog tržišta.

"Najjači smo sponzor ABA lige. To je finansijski aspekt. S takmičarskog gledišta, niko nije vjerovao da ćemo nakon samo dva mjeseca moći ravnopravno da se borimo s ostatkom lige. Uz to, svi žele da nas gledaju. Svi žele da vide kakvi smo, šta znamo, a uz to, zanimljivi smo jer očekuju neki pokretni cirkus. Misle da ćemo da dođemo u arapskim nošnjama i sa šatorima", rekao je Kamenjašević za "Tportal".

Otkrio je mnogo interesantnih pojedinosti Kamenjašević u svom obraćanju, a između ostalog i to da jedan tim iz Austrije sada zbog Dubaija želi da uđe u ABA ligu. Da li je to Gmunden, Beč ili Kapfenberg, nije govorio.

"U tome je čitava poenta. Bliski istok je oduvijek bio puno više povezan s Evropom nego s Amerikom. A to ljudi zaboravljaju. Memorija je, kako se kaže, kratka. I onda to otvaranje tržišta… Nakon samo nekoliko utakmica Dubaija u ABA ligi, vođstvo lige je dobilo gomilu zahtjeva i ponuda za nova sponzorstva, televizijska prava i ulazak novih ekipa koje žele da igraju sa Dubaijem. Jedan tim iz Austrije stalno zove da bi igrao u ABA ligi baš zbog nas", otkrio je on.

Rekao je Kamenjašević i da održava kontakte sa VTB ligom. Zapravo je prvobitni plan Dubaija bio da igra u ovom regionalnom takmičenju, ali kako je izbio rat Rusije i Ukrajine to se nije ostvarilo. Zbog toga možda postoji mogućnost da nakon završetka ugovora sa ABA ligom koji traje tri godine ovaj tim zaigra van ABA?

"Upravo suprotno. Mogao sam prećutati da smo imali ponudu iz VTB lige. Zbog mog porijekla, ABA liga mi je oduvijek bila prioritet, ali zbog svih nesređenih odnosa VTB je bio prva opcija. Sad kad smo ušli u ABA ligu, tu ostajemo. Ne mijenjamo gaće i dresove kao neki drugi. Međutim postoji mogućnost da se VTB liga ujedini s nekim novim konceptom koji pokušavamo stvoriti s ABA ligom. Zašto ne razmisliti o svim mogućim idejama za dobrobit svih? No bilo kakva mogućnost da napustimo ABA ligu ne dolazi u obzir", rekao je on.

Na kraju je otkrio da postoji i posebna klauzula u ugovoru sa ABA. Mnogi koji su se brinuli da bi mjesta u Evroligi mogao da uzme ovaj klub sada ne moraju da brinu. "Prvo su pričali da ćemo, ako uđemo u ABA ligu, dobiti budžet od 60 miliona evra i poharati prvo ABA, a onda i Evroligu. Najtužnije je što su to pričali nakon što je ugovor već bio potpisan i u njemu je stajala klauzula da, ako i osvojimo ABA ligu, ne idemo u Evropu", završio je Kamenjašević.

