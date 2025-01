"Ako Zvezda ovo dobije, imaće ono što nema niko u Evroligi!": Vlade Đurović uporedio Sferopulosa sa velikanima

Vlade Đurović je vrlo zadovoljan time kako Crvena zvezda izgleda u ovom momentu. Posebno je pohvalio trenera crveno-bijelih.

Izvor: MN Press/Arena Sport/screenshot

Crvena zvezda je uspjela da uđe u seriju pobjeda u Evroligi kao i u ABA ligi, a uz to je došlo i produženje ugovora sa trenerom Janisom Sferopulosom. Nekadašnji trener i sadašnji analitičar Vlade Đurović je pohvalio ne samo tim Crvene zvezde nego i trenera Sferopulosa. A pred meč sa Parizom je istakao da je to ključna utakmica za crveno-bijele!

"Ovo je najvažnija utakmica Zvezde u sezoni. To je i Ataman rekao protiv Partizana, ako izgubiš to je dva koraka nazad. Zvezda, ako dobije Pariz, ima 2-0, a oni su u gornjem dijelu tabele. Ne mislim da će moći da izdrže do kraja. Dolaze Monako i Fenerbahče, ako to Zvezda dobije, to su tri ekipe iz gornjeg dijela tabele protiv kojih ima 2-0. To niko neće imati! Ni Panatinaikos, ni Olimpijakos, ni Real, niko! I tu Zvezda može da se ubaci i zato je važno. Zvezda večeras igra utakmicu koja može da je dovede u četiri, a ako izgubi možda će se boriti za deseto mjesto", rekao je na početku Vlade Đurović.

Istakao je nekadašnji trener brojnih klubova iz regiona da je Janis Sferopulos uspio da ga kupi svojom smirenošću i nekim odlukama. Pogotovo je pohvalio četiri lidera ovog tima, a dodao je da onda ostali igrači uz četiri lidera dodaju svoj doprinos i to često bude dovoljno za pobjedu.

"Zvezda je ušla u naviku pobjeđivanja. Nema pjevanja s navijačima, skakanja, igranja kola. Dobiju i to je navika. To je sjajno. Nema nekog pjevanja sa navijačima, igranja kola... To je do Janisa Sferopulosa kod koga nema ni ekstaze, ni mnogo tuge. Igraju tako da ne blistaju nijednog momenta. Od 20 utakmica, u 19 nije bilo da pet igrača blista. Nego, igraju četvorica - Jago, Bolomboj, Kalinić i Petrušev - i imaju svoj standard. Ostali idu od nule, pa da riješe utakmicu", dodao je on.

Vlade je istakao da je Janis Sferopulos koji je doveo ovaj tim do velike forme počeo da ga podseća na velike trenere jugoslovenske škole. "Recimo, Davidovac uđe po tri-četiri minuta i riješi dvije utakmice, pa isto tako i Nedović, Daum, Mitrović, Gedraitis... E sad, da li je moguće da ovi imaju samo standard, ne blistaju, a Zvezda dobija. To je pitanje trenera i čestitam upravi koja je produžila ugovor sa Sferopulosom i to je potez za budućnost. Pokazao se izvanredno, drži atmosferu, ne viče, ne skače, ali ima autoritet. Nijedan igrač mu ne odgovara. Možda priđe na fin način Teodosić pa mu nešto kaže. To je autoritet znanja. Sferopulos mnogo više liči na Ranka Žeravicu i Acu Nikolića nego na Joanidisa koji je u Grčkoj radio kao nekada mi, temperamentno", dodao je Đurović.