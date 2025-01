Nikola Jović se ispromašivao u NBA ligi

Nikola Jović imao je loše veče u porazu Majamija od Los Anđeles Klipersa.

Izvor: D.A. Varela / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jović je poslije nekoliko fenomenalnih partija u NBA ligi imao veče za zaborav. U porazu Majamija od Klipersa u Los Anđelesu (109:98) srpski košarkaš se žestoko ispromašivao. Uzeo je 10 šuteva za 28 minuta na parketu i pogodio je samo jedan. Promašio je sva tri šuta za dva poena, dok je pogodio jednu trojku iz sedam pokušaja i dva slobodna bacanja.

Dakle, dao je ukupno 5 poena, uz 6 skokova i 3 asistencije. Nije ga služio šut u ovom meču, ali je to nešto što se dešava u najjačoj ligi svijeta i što zna i on sam. Nije pomoglo ni to što prvi centar Bem Adebajo nije igrao zbog povrede. Da podsjetimo da u redovima Hita vlada potpuni haos zbog Džimija Batlera.

Najbolji igrač tima sa Floride tražio je trejd javno, klub želi da ga pošalje u neki drugi tim, ali je problem što drugi timovi ne žele da ga dovedu tek tako. Njegova trenutna plata je 49 miliona dolara, a za sljedeću sezonu ima 52 miliona dolara, uz igračku opciju. To znači da je na njemu odluka da li će da ostane u tom novom timu što je preveliki rizik za one najbolje ekipe.

Što se samog meča tiče i liste strijelaca Tajler Hiro je bio najbolji u Majamiju (32, 11sk, 7as), Kelel Vor dodao je 19, uz 13 skokova. U pobjedničkom timu najbolji su bili Norman Pauel (29, 6sk) i Džejms Harden (26, 11as).

Jović je bio jedini srpski košarkaš na terenu u noći između ponedjeljka i utorka, ali ne i jedini Srbin. Srpski stručnjak Darko Rajaković je sa Torontom pobijedio Golden Stejt u Kanadi - 104:101. Predvodio ih je Skoti Barns (23, 8sk, 6as), dok je Stef Kari bio najbolji na drugoj strani (26, 7as, 7sk).

Rezultati:

Vašington - Minesota 106:120

Njujork - Detroit 119:124

Toronto - Golden Stejt 104:101

Hjuston - Memfis 120:118

LA Klipers - Majami 109:98

LA Lejkers - San Antonio 102:126

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:05 Nikola Jović za Mondo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)