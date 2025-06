"U našoj ligi se godinama ne igra za prvo mjesto": Tanjga promijenio saradnike i poveo Vojvodinu u novu sezonu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga okupio je ekipu Vojvodine na početku priprema za novu sezonu.

FK Vojvodina počela je pripreme za novu sezonu pod vođsvom trenera Miroslava Tanjge. Ekipu su u odnosu na prošlu sezonu napustilo nekoliko igrača, Džonatan Bolingi, Depu i Stefan Đorđević (34), dugogodišnji bek "stare dame" koji je sa njom osvojio Kup Srbije 2020.

Poslije sezone u kojoj Voša nije uspjela da izbori Evropu i u kojoj su ekipu vodila čak četvorica trenera (Bandović, Krtolica, Lalatović i Tanjga), na "Karađorđu" žele uspješniju godinu.

"Da se borimo za 2. i 3. mjesto, ovdje se ne igra za prvo"

Trener Tanjga obratio se igračima u Fudbalskom centru Vujadin Boškov.

"Svi znamo kako je završena prošla sezona, kada podvučemo crtu, ne možemo da kažemo da je bila uspješna, jer je bila neuspješna. S moje tačke gledišta, ali da ne stavljam sebe u prvi plan, mislim da smo u posljednjih desetak utakmica pokazali da smo kadri i spremni da sa istim ovim snagama možemo da se borimo za drugo ili treće mjesto, jer se u našoj ligi godinama unazad ne igra za prvo. Potencijal imamo, kvalitet imamo, i moramo sa tim da živimo i tako da radimo. Ali, s obzirom na to da smo sezonu završili tako kako smo završili, moramo da damo malo više sebe nego što se od nas očekuje. Ima nagovještaja da će biti promjena u sastavu, što ne bi trebalo mnoge da brine, tako je u fudbalu, neko ide, neko dolazi, jednostavno ako stigne dobra ponuda, normalno da će klub da je razmotri. Ako klub i igrač budu imali zajednički interes, onda će sjesti za sto. Da li će biti još nekih dolazaka, to sve zavisi od odlazaka. Ali što je najbitnije, a to je da mi svakako imamo potencijal i kvalitet, ali imamo i glave koje nam nisu na pravom putu. Pripreme koje sljedeće će da budu malo teže nego do sada. Možda je to bio razlog što smo u nekim utakmicama padali i gubili bodove, zbog čega smo izgubili Evropu, ali nećemo se više vraćati", rekao je Tanjga.

Tanjga doveo u stručni štab Dunđerskog i Stepanova

Uz trenera Tanjgu na okupljanju su bili njegovi novi standardni, bivši asovi Vojvodine Ljubiša Dunđerski i Milan Stepanov. Tu su i fudbalski anallitičar Bojan Rašković na mjestu Italijana Davidea Mora.

"Ljubiša Dunđerski je dobro poznato ime, poznaje klub, ovdje je igrao od pionira, preko juniora do prvog tima, kasnije je imao veliku karijeru da ne nabrajam gdje sve. Uz njega, tu je i Milan Stepanov, naš proslavljeni reprezentativac, koji je debitovao u Vojvodini kada sam bio sportski direktor, kasnije je bio kapiten kluba i imao vrhunsku karijeru. To su ljudi kojima vjerujem i koji sigurno imaju kvalitet i znanja da nam mogu da nam pomognu na našem putu. Takođe, sa nama je i fudbalski analitičar Bojan Rašković, koji je jedan od najboljih studenata u istoriji Difa. Davide Mora je odlučio da napusti klub, jer ima drugačije planove u Italiji, ali imamo zamjene koje će sigurno doprinijeti našem boljem radu i daljem razvoju, zato smo i odlučili da pojačamo stručni štab."

Stefan Đorđević se oprostio

Poslije 121 utakmice za Vošu, bivši igrač Crvene zvezde, Katanije, Radničkog, Voždovca i drugih klubova emotivno se oprostio od tima iz svog rodnog Novog Sada.

"Nakon pet godina u klubu koji mi je toliko značio, došao je trenutak da se oprostim. Za mene, FK Vojvodina nije bio samo posao – bio je dom, ljubav i borba. Sve što sam prošao u ovom periodu – i lijepo i teško nosim sa sobom kao važne životne lekcije. Ima stvari o kojima se ne priča javno, ali one ostave trag. I baš zato ovaj moj odlazak nije samo sportska priča. Ipak, ostao sam dosljedan sebi i istrajao, vođen samo jednom stvari – ogromnom ljubavlju prema Voši", napisao je Stefan Đorđević na Instagramu.

"Dao sam sve od sebe, u svakom treningu, svakoj utakmici, svakom trenutku. Iza mene ostaje rad, trud, emocija i poštovanje prema dresu koji sam sa ponosom nosio. Hvala svim saigračima, doktorima, fizioterapeutima, ekonomima i navijačima koji su prepoznali to i koji su mi bili vjetar u leđa – uvijek i svuda. Vaša podrška mi je značila više nego što riječi mogu da opišu. Želim i da se zahvalim ženama koje rade u klubu i koje su bile dio njega. Voša je bila i biće dio mog identiteta. A kad se osvrnem – znam da sam ostavio nešto iza sebe. To je za mene pobjeda."

Plan priprema Vojvodine

"Stara dama" će prvi dio ljetnih priprema odraditi na Zlatiboru, gdje će boraviti od 18. do 25. juna i tamo će odigrati jednu kontrolnu utakmicu protiv Mladosti iz Lučana (u nedjelju, 22. juna). Drugi dio priprema Vojvodina će odraditi u Austriji, gdje će boraviti od 29. juna do 9. jula. Tamo je takođe planirano nekoliko kontrolnih mečeva, ali će imena rivala biti naknadno poznata, saopštila je Vojvodina.

Po povratku u Novi Sad, Voša će imati još 10 dana do starta prvenstva i u tom periodu će odigrati i generalnu probu, pred meč prvog kola Superlige protiv Radnika (19. jul).