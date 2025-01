Omiljena pjesma Nikole Jokića nije narodnjak!

Nikola Jokić u Americi ne uživa u srpskoj narodnoj ili folk muzici. Tamo više sluša rep.

Izvor: EPA-EFE/DUSTIN BRADFORD

O muzičkom ukusu Nikole Jokića priča se već danima u Americi, a za sve je kriv njegov saigrač Deandre Džordan (36 godina, 211 centimetara).

Iskusni rezervni centar Nagetsa, olimpijski šampion iz 2016. godine, igra uz Jokića od 2022. godine i odlično ga je upoznao. Zna ga toliko dobro da zna i koju pjesmu da mu "naruči" od di-džeja na zagrevanju - "Meni men" ("Many man") od američkog repera Fifti Senta ("50 cent").

"Svaki put kada Nikola Jokić traži neku pjesmu, to nije srpski folk, već je bila pjesma 'Meni men'. Zna riječi od početka do kraja. To vam je činjenica", nasmijao se Deandre Džordan u jednom intervjuu.

Koliko ga Džordan dobro poznaje vidi se i na zagrijavanjima pred utakmice, pa je nedavno "uhvaćen" i trenutak u kojem je Jokić shvatio da mu je Džordan naručio baš njegovu omiljenu pjesmu od di-džeja u dvorani. Pogledajte.

DJ telling Jokić that his song is playing “Many men”pic.twitter.com/5KgY6Rwj2a — Tatiana (@Tatianaclinares)January 22, 2025

"Ne, ne, on laže, ne znam cijelu pjesmu i ne znam sve riječi, ali naučiću. Možda ću biti spreman i da nastupim, biće mi potrebna tri-četiri mjeseca", nasmijao se Jokić kada su ga pitali za tu pjesmu u studiju u kojem je bio i Šakil O'Nil.

Navedeni hit je američki reper otpevao još 2003. godine, u jednom od najpopularnijih rep albuma ikad. Njegova muzika bila je izuzetno popularna i u Srbiji i tako je došla i do Nikole, koji je očigledno odrastao i uz nju, kao i uz tamburaše, u koje se opušta kada je u rodnom Somboru. Uz njih je njegova pjesma: "Već odavno spremam svog mrkova", koju je proslavio Zvonko Bogdan.

U Americi je očigledno drugačiji izbor Nikoline muzike, a za to su sada saznali svi.

Ova pjesma je u Americi postala ponovo popularna u jesen prošle godine, nakon neuspješnog atentata na Donalda Trampa, kada se probila u 10 najprodavanijih na "iTunes" servisu u cijeloj zemlji i zabilježila rast u popularnosti od 250 odsto. I naravno da je i reper čuo da Jokić voli njegovu muziku - evo šta mu je poručio 50 cent!