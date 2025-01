Partizan ima veliki problem pred derbi u Evroligi: Obradović otkrio ko ne putuje u Zagreb!

Bez Tajrika Džounsa Partizan će pokušati da se spremi za meč protiv Zvezde u Evroligi.

Košarkaški klub Partizan u narednom kolu ABA lige igra protiv Cibone u Zagrebu, a to će biti i posljednja provjera pred evroligaški derbi sa Zvezdom. Trener crno-bijelih neće imati sve igrače na raspolaganju u nekadašnjem velikom derbiju jugoslovenske košarke - put u Hrvatsku propuštaju od ranije povrijeđeni kapiten Vanja Marinković i bek Frenk Nilikina, a za Partizan neće igrati ni Tajrik Džouns!

Obradović nije otkrio da li je snažni centar povrijeđen ili je ovo samo mjera opreza, ali je istakao da Tajrik neće ni putovati sa timom na meč u Zagrebu, što bi mogao da bude veliki hendikep. Tokom ove sezone se Tajrik Džouns profilisao kao jedan od najboljih igrača Partizana, a impresivna je energija koju donosi na teren i kojom "protrese" navijače.

"Imamo neke probleme, Tajrik Džons ostaje u Beogradu, naravno Vanja Marinković i Frenk Nilikina", rekao je Obradović i dodao: "Najvažnija stvar, i to je sigurno, nećemo gledati tabelu i to da li je Cibona među ekipama koje u ovom trenutku nemaju dobar plasman. Jer to apsolutno ništa ne znači. Mi moramo da odigramo najozbiljniju moguću utakmicu i da nastavimo da igramo kako to inače radimo u posljednje vrijeme".

Tajrik Džouns je ove sezone odigrao sve mečeve u Evroligi, a na 23 utakmice prosječno bilježi 12,7 poena, 5,9 skokova, 1,2 ukradenu loptu i jednu asistenciju. Na mečevima ABA lige, a odigrao ih je 14, prosječno je upisivao 9,7 poena, 4,9 skoka i 1,1 asistenciju.

Meč Cibona - Partizan igra se u nedjelju od 17:00 u Zagrebu, a ekipe ga dočekuju u različitom raspoloženju. Beogradski crno-bijeli dijele mjesto na vrhu tabele, pošto imaju skor 15-2 i uz Budućnost iz Podgorice su najbolji tim u ligi. Cibona je i ove godine u veoma teškoj finansijskoj situaciji, a u prvih 17 kola upisala je samo dvije pobjede.







