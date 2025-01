Od suza u Zadru do heroja Partizana: Ko je Arijan Lakić?

Nije se probio u Zvezdi, pa je išao zaobilaznim putem. Sudbina ga je poslala u Hrvatsku odakle vuče korijene njegova porodica, a sada je pokazao da je ipak igrač za Evroligu!

Partizan je pobijedio Pariz i prvi put ove sezone je uspio da ima pozitivan skor - 12 pobjeda i 11 poraza. MVP meča statistički je bio Isak Bonga, ali su i Karlik Džouns i Željko Obradović na kraju meča istakli "iks faktor" ovog tima - Arijana Lakića!

U tri meča Evrolige u prethodnom duplom kolu i sada Partizan je bio bez Frenka Nilikine, Vanje Marinkovića i Dvejna Vašingtona, pa je morao da traži na kraju klupe rješenja za spoljnu liniju Obradović. Pomoglo je to što Sterlingu Braunu ne smeta ogromna minutaža. ali uskočio je Arijan Lakić!

Protiv Asvela je imao dva poena, pet skokova i asistenciju za 18 minuta na terenu, protiv Olimpije je igrao četiri i po minuta, a sada se opet pojavio. Bio je na parketu 19 minuta, dao je šest poena, imao tri skoka, ali publika je posebno burno proslavila kada se nekoliko puta bacio za loptu!

Šta je rekao heroj iz sjenke?

"Tako sam se osjećao u trenutku i mislim da se cijela ekipa tako osjećala. Samo tako treba da nastavimo. Svakako sam vjerovao, došao sam u veliki klub kao Partizan, pogotovo kod Željka Obradovića. Vjerovao sam, znao sam da treba vremena, ali sam čekao svoju šansu i sada ću probati tako da nastavim", rekao je kada su ga novinari pitali da li je vjerovao u sebe sve ovo vrijeme dok je čekao pravu šansu u crno-bijelom dresu.

Nije Lakić imao povjerenja samo u sebe, nego i u cijelu ekipu! "Trebalo je da se energija promijeni. Ekipa je cijela bila nova, cijeloj ekipi je trebalo da se naviknemo. Kako je prolazilo vrijeme vjerovali smo da možemo ovako da nastavimo, da ovako nastavimo", zaključio je Arijan Lakić.

Ko je Arijan Lakić?

Košarku je počeo da igra kao klinac u KK Sava, a ubrzo je njegov talenat primijećen i otišao je u Crvenu zvezdu. Bio je dominantan u mlađim kategorijama, a u februaru 2018. godine potpisao je rofesionalni ugovor sa klubom sa Malog Kalemegdana. Pozajmljen je U FMP, ali je onda doživio tešku povredu leđa i nikada se nije istakao među "panterima". Redom je pozajmljivan Vrijednosnicama iz Osijeka, Borcu iz Čačka, Sparsima iz Sarajeva. Ipak pravi potez uslijedio je 2022. godine kada je potpisao za Zadar!

Vratio se!

Porodica Arijana Lakića je iz Benkovca, grada u okolini Zadra. Taj grad je do građanskog rata devedesetih koji je buktao u Jugoslaviji uglavnom bio naseljen Srbima. Porodica je izbjegla iz Hrvatske i Arijan je rođen u Beogradu, a pravu afirmaciju u košarkaškom smislu doživio je baš u Zadru. Osvojio je dvije šampionske titule, jedan Kup Hrvatske, a osim toga od trofeja ima zlato na Evropskom prvenstvu za košarkaše do 18 godina iz 2018.

Plakao kad je išao!

Ovaj covik... nek sam upise cifru i da rici niste rekli. Kakva ljudina i srce ekipe. Da san dite u skoli koje mora pisat sastav o svome heroju pisa bi o nasem Aci❤️pic.twitter.com/NXycojCFqX — Jupina vunena kapa (@Kokolo90)June 3, 2024

Kada je Zadar na kraju prošle sezone treći put u posljednje četiri godine uzeo titulu šampiona Hrvatske Arijan je zaplakao! "Vidi ovo, šta da kažem, ovo je emotivno... Ne znam šta da kažem, ovo me pogodilo, otkad sam došao, dvije godine niko nije vjerovao u nas. Samo mi, samo smo mi vjerovali od prvog dana. Vidite ove ljude, vidite koliko je ljudi došlo", rekao je Lakić i dodao: "Stvarno mi znači, ne vjerujete kako je kad vas neko otpiše na početku 2022. godine, kad smo došli prvi dan, kad slušate to, kad niko ne vjeruje u to. Imate motivaciju više, morate imati disciplinu, vidite šta je došlo. Pogodilo me to što smo uradili nešto nestvarno."

Emotivno se oprostio

"Inače nisam osoba koja piše ovakve stvari na objavama ali sam dugo razmišljao i shvatio da zaslužujete još jedno hvala. Hvala svim mojim saigračima, svim trenerima i svakoj osobi u stručnom štabu i u klubu koji su vjerovali u mene i koji su vjerovali u zajednički rad i trud i da sa tim dođu velike stvari i velike pobjede i za to ću Vam uvijek biti zahvalan. Posebno hvala i Vama, navijačima, koji ste vjerovali u nas, bodrili ste nas na svakoj utakmici, u teškim trenucima, u svakoj pobjedi i svakom porazu, bez Vas ovo nikad kao ekipa i ja kao košarkaš ne bih doživio. Hvala Vam, od srca Vam hvala što sam u ove dvije godine naučio toliko puno da nekad ni sam nisam svjestan toga, zauvijek će mi sve lijepe uspomene ostati u srcu i nadam se da će ih još biti u budućnosti jer Vi to zaslužujete", napisao je Arijan Lakić u još jednom dirljivom oproštaju od Zadra.

U Partizanu krči svoj put

Došao je kao igrač koji će krčiti svoj put sa kraja klupe. Dugo nije imao nastupe, pa je debitovao protiv Cibone u trećem kolu ABA sa sa 15 minuta i 5 poena. Sljedeće poene je čekao do šestog kola ABA i dva poena protiv Krke, Mornaru je ubacio 6, a Splitu 9. Ipak protiv Borca je igrao 23 minuta i imao 12 poena, a protiv Spartaka 15 i imapo 6 poena. U Evroligi ima prosjek od 2,7 poena i 2.7 skokova , a igrao je na samo tri meča i to ova tri posljednja! Dokazao je da može da pomogne u rotaciji, a sada ostaje da se vidi koliko će biti mjesta za njega kada se vrate povrijeđeni igrači. Za sada znamo da se protiv Cibone od njega očekuje ozbiljna uloga, tako je rekao Željko Obradović.

