"Da i ovi mlađi shvate kako to izgleda": Željko Obradović govorio o povredama, liderima i minutaži

Željko Obradović je poslije pobjede nad Studentskim centrom u ABA ligi uglavnom govorio o problemima svog tima.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Mučio se Partizan na početku, ali su je na kraju uspio da savlada Studentski centar 95:80 u posljednjem meču ovog kola ABA lige. Zadržali su prvo mjesto na tabeli, a trener Željko Obradović se na početku svog izlaganja nakon utakmice osvrnuo na ono što smo gledali na samom startu meča.

"Počeli smo utakmicu bez ritma u prvoj četvrtini, a poslije toga kada su počeli da ulaze ovi igrači koji nose ovaj tim sve se promijenilo i bilo je drugačije.U drugom poluvremenu smo odigrali dobro utakmicu protiv dobrog tima koji je dobro vođen. Igračima čestitke na pobjedi i hvala svim ljudima koji su došli", počeo je Obradović.

Poslije poraza od Crvene zvezde u vječitom derbiju koji nije mogao biti dramatičniji postavilo se pitanje motivacije igrača na ovom meču. Da li je upravo to bio problem na startu kada je gost imao prednost?

"Motivacija je nešto što je u sportu sigurno najvažnije. Ja sam sa njima pričao o tome, napravio sam trening poslije utakmice sa Zvezdom u subotu prije podne gdje je bilo samo da dođu, da se oporave. Dobro istezanje i dao sam im priliku da pričaju o toj utakmici jer sam znao da će morati da pričaju.Kao što smo mi treneri pričali. Danas je dan kada se mijenja čip, moramo da igramo sa najvećim mogućim motivom. To je bilo lako reći, ali treba pokazati na terenu. Ponavljam ovi igrači koji su sada ušli u igru Karlik, Sterling, Tajrik, Bonga su zavaljujući njihovoj motivisanosti i želju preokrenuli. Pa su onda to i ostali prihvatili i počeli smo da se bacamo, da i ovi mlađi shvate kako to izgleda i to je nešto na čemu ja insistiram. U krajnjoj liniji sve ove minutaže koje vi vidite su onako kako se ti ljudi ponašaju i kako igraju. Ja svakom pokušavam da dam priliku, od njih zavisi koliko će da igraju", rekao je Obradović.

Vidi opis "Da i ovi mlađi shvate kako to izgleda": Željko Obradović govorio o povredama, liderima i minutaži Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Sada slijedi duplo kolo Evrolige, a problema nije malo u Partizanu.

"Ja bih sad mogao da pročitam i podatke koliko je koji igrač odustvovao, od septembra do sad.Nekih pet mjeseci. Ogroman broj dana su igrači bili van. Mi smo danas imali samo 11 igrača, od 15. Mali Lakić je dobio udarac na prethodnoj utakmici i zato nije mogao da igra. Pokuševski je došao na trening, odradio i danas je odigrao poprilično veliku minutažu. Sve to itekako utiče. Sutra ćemo imati trening koji takođe neće biti nekog velikog intenziteta ali će biti na način dakrenemo da pričamo jer znamo koliko nam je važna svaka naredna utakmica i u ABA i u Evroligi. Zato nam je važno da se neki igrači oporave, ali kako izgleda nažalost ćemo na put ići bez Vanje, Frenka i malog Bošnjakovića."

Na kraju je podvukao da vjeruje u svoju ekipu i da je vjerovao u svoj tim sve vrijeme ove sezone.

"Generalno ja nemam zamjerke na ekipu kako trenira, kako igra, u dosadašnjem dijelu. Mi imamo skor 12-12, dvije utakmice koje smo izgubili da nismo imali nikakvu šansu su bili Fener u Istanbulu i Panatinaikos u Atini, sve ostalo je bio egal. Nema razloga da ne vjerujemo u sopstvene kvalitetete. Ispred nas šta je moramo da nađemo snage koliko god da nas ima. Prošlo duplo kolo smo imali velike probleme, ali smo našli snage", završio je Željko Obradović svoje obraćanje.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!