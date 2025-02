"Šta želite da kažem? Stvarno me to ne zanima": Janis Sferopulos nakon pobjede Zvezde

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije pobjede protiv ASVEL-a.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je poslije pobjede protiv ASVEL-a da se ne obazire na to gdje njegov tim stoji na tabeli Evrolige, iako ima skor 15-10.

"Gdje smo mi na tabeli? Ja to ne gledam i ne zanima me", rekao je on.

"Navijači imaju velika očekivanja", bilo je sljedeće pitanje.

"OK, šta želite da kažem i šta je pitanje", uzvratio je Grk, pa obrazložio svoj stav.

"Da li je ovo najteži meč ove sezone, s obzirom na to dolazi poslije derbija i Partizana?"

"Vidite, dajemo sve od sebe i imamo još devet utakmica do kraja, ne znam tačno jer uvijek razmišljam samo o sljedećoj. Za nas je jako bitno da se borimo u svakoj utakmici. Ne zanima me tabela i kada igrate dvije utakmice da se kvalifikujete negdje, izgubite jednu na primjer razlikom od pet poena i onda imate sljedeću, u kojoj želite da pobijedite. U toj drugoj gledate razliku tek u posljednjim minutima, jer najbitnija je pobjeda. Neke ćemo pobijediti, neke ćemo izgubiti, to je normalno, a na kraju ćemo gledati", kazao je on.

Bio je upitan da li zna da Zvezda nikad nije imala povoljniji skor u Evroligi od trenutnog.

"Nisam znao, ali stvarno me to ne zanima, to je za vas. Danas smo zadovoljni, ali ne možemo biti srećni, jer imamo jako bitnu utakmicu za dva dana i moramo da se fokusiramo na nju", kazao je on.

Komentarišući utakmicu, prije svega je čestitao ekipi odličan nastup u odbrani. Za razliku od priče o tabeli, o tom segmentu igre je sa zadovoljstvom govorio.

"Ponosan na jednu od najboljih odbrana u Evroligi"

"Mislim da je naša odbrana bila jedna od najboljih ove sezone i veoma sam ponosan na to da imamo jednu od najboljih odbrana u Evroligi, jer odbrana dobija velike utakmice. Osim toga, imali smo momente u napadu u kojima smo imali veoma dobar protok lopte, imali smo 14 poena razlike na pet minuta do kraja. I prije toga smo uvijek imali kontrolu, uz malu razliku ali uvijek u kontroli. Mislim da smo zaslužili da pobijedimo".

Posebno je govorio o umoru i na tom mjestu zahvalio predsjedniku kluba Željku Drčeliću.

"Znate li da je ovo nama bila treća utakmica u pet dana? I imamo još jednu za dva dana. Prije svega, koristim sve igrače jer računam na sve njih. Govorim to od početka, da računam da će svi da pomognu ekipi da pobijedi i to su i uradili večeras. Svi su to uradili. Svi bi trebalo da budu spremni da igraju. Hvala našem predsjedniku Drčeliću i menadžmentu jer su nam organizovali čarter-let za Laktaše, jer je bilo važno da ne putujemo šest sati tamo i nazad u ovakvom rasporedu. Na ovakav način igrate ovakve utakmice, računajući na sve igrače".

