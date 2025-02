O'Nil o Dončićevim trbušnjacima i masnoći: "Imao sam skoro 200 kilograma kad sam igrao, ostavite Luku na miru!"

Šekil O'Nil, najpoznatiji "debeli" košarkaš u istoriji, snažno brani Luku Dončića od kritika zbog prekomjerne kilaže.

Slavni Šekil O' Nil, jedan od najdominantnijih košarkaša svijeta, zvanično je tokom karijere bio težak 147 kilograma, mada je bilo poznato da je bilo momenata u kojima je imao i 200 kilograma. Sam je jednom prilikom priznao da je u šampionskoj sezoni svojih Los Anđeles Lejkersa 2001/2002 imao više od 180 kilograma.

"Kada smo prvi put osvojili titulu, imao sam 155 kilograma, a onda sam imao sjajno ljeto i vratio se u tim sa 175 kilograma i osvojili smo drugu. Kada smo osvojili posljednju imao sam 188 kilograma", rekao je javno Šakil O'Nil o uspjesima iz 2000, 2001. i 2002. godine. A, dobro je poznato koliko je poslije toga bio teži i daleko manje pokretan na terenu, posebno u prvim sezonama u Orlandu početkom devedesetih, kada je stigao sa koledža sa "samo" 129 kilograma, što ga je uz njegovu visinu od 216 centimetara činilo doslovno nezaustavljivim.

"To meni nije bilo opterećenje, jer nisam radio tokom ljeta. Imao sam obaveze, porodica, djeca i htio sam da nađem svoj način da uđem u formu. To je bio moj metod i radio je za mene. Mnogo je načina na koji se radi, ima i onih koji govore 'Dođi u formi, postani član Kuće slavnih, osvoji tri uzastopne titule...'. To je vaš način. Moj način je bio moj, radio sam tako i srećan sam kako je sve ispalo", kazao je on.

"Da pričamo o Lukinim trbušnjacima?"

Naravno, tema kilaže košarkaša došla je u prvi plan kada su iz Dalas Maveriksa namjerno puštane informacije da su pustili Luku Dončića u Lejkerse zato što ima 122 kilograma.

"On mi ne izgleda kao da je van forme. Kažete mi da je tako, da li je debeo?Da li ima trbušnjake i da li pričamo sada o procentu masti u organizmu?Jedan od mojih prijatelja rekao je da je 'debeli' Luka bolji od 99,99 odsto bekova u NBA ligi", kazao je O'Nil.

On je podsejtio na usjpehe koje je Slovenac pravio igrajući za Dalas i najavio je da će isto biti i u Lejkersima, bez obzira na to da li se Luka "zategne" ili ne.

"Luka u formi će biti pet godina u nizu u najboljem timu NBA lige. Debeli ili Luka bez kondicije biće takođe u prvom NBA timu pet godina u nizu. Ako je to u pitanju, pustite ga. Moraću da u ovom slučaju krivim Maverikse, jer ima boljih načina da se ovo riješi".

Pogledajte kako je izgledala Dončićeva promocija u Lejkersima.

