"Svi se plašili Dončića osim mene, gledao sam kako mu skidaju kilažu": Svojim očima vidio šta Luki donose da pije

Nekadašnji funkcioner Dalasa otkrio je da nije samo Luka Dončić bio nemaran prema svojoj kilaži i kondiciji, već i da ni čelnici Maveriksa nisu znali uvijek šta je najbolje za njega.

Grčko-kanadski stručnjak Haralabos Vulgaris, svojevremeno "direktor za kvantitativna istraživanja i razvoj" u Dalas Maveriksima, otkrio je sjajnu anegdotu iz dana saradnje sa Lukom Dončićem i saradnicima.

Kanađanin grčkog porijekla i jedan od najpoznatijih NBA kladioničara, sarađivao je sa Dalasom od 2018. do 2021. i u eri vlasnika Marka Kjubana bio prisutan kada je Luka Dončić stigao iz Real Madrida i postao nova zvijezda lige. Sada je vlasnik FK Kasteljon, španskog drugoligaša, a evo kako pamti epizodu sa Dončićem.

"Svoju kondiciju ne shvata ozbiljno, svoju ishranu ne shvata ozbiljno i sve je to tačno. Ali to je sve sjajno, jer te stvari možete da ispravite. Jedinstvena je to situacija. Svaka osoba koja je radila u Maveriksima osim mene bila je prestravljena od tog tipa. Svako je htio da mu ljubi du*e da bi obezbijedio svoju budućnost", rekao je Kanađanin.

"Ispričaću vam zanimljivu priču ako ste zainteresovani da je čujete. Moj prvi razgovor sa njim bio je u njegovoj ruki sezoni, kada je nosio nešto kao šuškavac dok je igrao košarku, da bi izgubio težinu. Prvi put sam bio tada na treningu, još smo pregovarali da li ću biti uvijek uz tim"

"Kjuban mi rekao da gledam svoja posla"

"Mark (Kjuban, bivši gazda) prišao mi je i rekao - 'Da, Luka nosi to jer je malo teži nego što bi trebalo'. Na kraju treninga, stiglo je posluženje iz nekog 'Teks Meks' restorana. Donijeli su neki ogromni sok... Zapravo, bile su tu dvije stvari, jedna je bio slatki čaj, drugo je bilo limunada. Vidio sam tipa koji je to donio, bile su gigantske veličine", i danas živo pamti taj trenutak Vulgaris.

"S obzirom na to da se ne ustežem da kažem svoje mišljenje, rekao sam Marku 'Hej, šta je ovo? Prihvatam da ne znam ništa ni o čemu, ali znam da su tečne kalorije 'smrt'. Mark mi je odgovorio - 'Hej, drži se svoga posla, imamo eksperte za ove stvari'. Pomislio sam tada da je sve to ludo i nisam znao šta uopšte radim ovdje. I da skratim priču, dva dana kasnije su sklonili slatki čaj i znam da se jedan od igrača šalio da sam ja razlog zbog kojeg više tu nema čajeva i limunada", dodao je on.

"Ovaj trejd bi mogao da bude najgori ikad"

Ipak, on smatra da su Dalas Maveriksi napravili jednu od najlošijih odluka u istoriji kada su odlučili da Luku Dončića trejduju u Los Anđeles Lejkerse.

"Ovo bi mogao da bude najgori NBA trejd u istoriji. Možda bude baš tako. To nije dobra odluka ni trenutno ni što se tuče budućnosti. Potpuno može da uništi vašu bazu navijača i da učinite da se potpuno zaboravi na košarku. Nijedan košarkaški razlog za ovu odluku ne postoji"

"Ta Dalasova ideja da 'odbrana osvaja titule' je budalaština. Naravno da morate da budete u stanju da igrate odbranu da bi bili u stanju da osvojite titulu i to shvatam, ali tim koji je osvojio titulu prošle godine bio je najbolji ofanzivni tim u istoriji NBA. Maveriksi su prošle godine poslije trejdova imali treću ili četvrtu najbolju odbranu. Prosto, naletjeli su poslije toga na tim koji je bio zaista dobar i odgovor na to nije da se osvrnete na jaču odbranu. Postoji mnogo klipova na kojima se Dončić sklanja u odbrani, ali više je klipova gdje on napada trojicu igrača odjednom i tako pravi dobre stvari. Zovem ga 'košarkaškim Mocartom' i takvog igrača dobijete jednom u sto godina", podsjetio je Kanađanin Dalas Maverikse šta su izgubli.