Milutin Aleksić oštro o lideru Crvene zvezde: "Najbolje tijelo u Evropi, ali sam sebi je najveći neprijatelj!"

Milutin Aleksić jako cijeni Kodija Miler-Mekintajera, ali smata da bi on mogao mnogo, mnogo više.

Izvor: Printscreen/Sport klub /MN press

Crvena zvezda čeka meč Evrolige sa Albom, a na toj utakmici jedan od najbitnijih u redovima ekipe Janisa Sferopulosa biće Kodi Miler-Mekintajer. Američki plejmejker koji nastupa za reprezentaciju Bugarske prva je opcija na pleju ove sezone, a stručni konsultant "Sport kluba" Milutin Aleksić je pred početak utakmice bio vrlo kritičan prema njemu.

Sa jedne strane istakao je da je Miler-Mekinajter ogroman potencijal, da tijelo kakvo ima ne posjeduje nijedan plejmejker u Evropi, ali da jednostavno nema dovoljno samopouzdanja da bi sve to iskoristio i dominirao onako kako se očekuje od njega.

"On je svašta nešto pokazao i u Baskoniji i u Zvezdi ove godine, to je jedan nevjerovatno kvalitetan igrač. Jedan igrač koji ima nevjerovatno tijelo, vjerovatno ima i najbolje tijelo od svih plejmejkera u Evroligi, ali jedan od igrača koji se zna da imaju neku najveću borbu sami sa sobom. Ja sam u nekoliko studija rekao - on je sam sebi najveći neprijatelj i on to jedino može da riješi. Ima toliki vjetar u leđa i od navijača i od Janisa, nema nijedan jedini razlog da ima tu zadršku koju ima", rekao je Milutin Aleksić.

Mnogo bolje sa Jagom!

Izvor: MN PRESS

Smatra nekadašnji košarkaš crveno-bijelih da je Kodi Miler-Mekinajter najkorisniji za Zvezdu kada je uparen sa Jagom Dos Santosom i kada igraju zajedno u petorci. Razlog za to je što mu je lopta manje u rukama i što uspijeva da više gleda na koš.

"Ovo što si me pitao je ključno, zašto mislim da je sjajna stvar kada je zajedno sa Jagom na terenu. Upravo Jago bude taj koji ga rastereti viška driblinga i tog držanja lopte predugo. Onda on iz neke pozicije dva dolazi u momenat gdje prima koptu i onda koristi taj svoj potencijal u tijelu koji ima. Jako ga je teško zaustaviti jedan na jedan, a ima dobar osjećaj za pas. Ovako kad igra iz tog keca, uguši ritam ekipe a nema šut. Igrači ga tjeraju na koš i dolazi u te da kažemo pat pozicije gdje mora da traži na tri-četiri sekunde igrača. Obično su to predvidivi pasovi koji se već vide kome idu, izlazi igrač tom šuteru na šut i onda dobijamo vrlo teške šuteve koji u velikom procentu ne ulaze. To je ono što mislim da Mekintajer treba da skroz izbaci, da prosto igra sa mnogo manje driblinga, da više ulazi u duele. Da on iz jednog, dva driblinga iznese loptu gore pola metra, to rijetko koji plejmejker može. Ta kombo varijanta mu mnogo više leži, pogotovo kada imamo onakvog Jaga koji je unio jednu neverovatnu energiju", pohvalio je Milutin Aleksić na kraju omalenog pleja iz Brazila.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!