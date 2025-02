Ovako nikad nije bilo - od Srba drhti cijela Evrolige: Crvena zvezda i Partizan postali kaznene ekspedicije

Crvena zvezda i Partizan bilježe važne pobjede i na gostovanjima u Evroligi.

Crvena zvezda i Partizan imaju dobre šanse da se nađu u plej-ofu Evrolige. Poslije 26 odigranih utakmica crveno-bijeli su na skoru 16-10 i nalaze se pri vrhu, a crno-bijeli su na skoru 14-12 i ušli su u plej-in zonu elitnog takmičenja. Do kraja je ostalo još samo osam kola i srpski timovi drže sudbinu u svojim rukama.

Ono što takođe raduje kada su "vječiti" u pitanju jeste i to što pružaju odlične partije i na gostovanjima. Ne dolaze do pobjeda samo pred svojim navijačima, već to čine i na strani. To pokazuje i skor koji imaju. Zvezda je na 14 mečeva u gostima upisala 8 pobjeda, uz 6 poraza i po tome je na trećem mjestu u Evroligi.

Partizan je odmah iza, odigrao je 13 mečeva na strani i ima skor 7-6. Između njih je Monako koji je odigrao 12 utakmica u gostima (7-5). Najlošiji na gostovanjima su Makabi (1-12), Alba (2-11) i Baskonija (2-10). Kada su u pitanju mečevi odigrani kod kuće crveno-bijeli imaju 8-4, a crno-bijeli su na 7-6.

Šta čeka Zvezdu do kraja Evrolige?

Ekipa Janisa Sferopulosa će do kraja Evrolige imati pet mečeva kod kuće i tri na gostovanju što može da bude od velikog značaja u borbi za doigravanje. Slijedi pauza zbog Kupova i mečeva reprezentacije, a onda se nastavljaju evroligaški mečevi.

Sve kreće od meča sa Žalgirisom u Areni (27. februar). Onda slede mečevi sa Bajernom u Minhenu (6. mart), Armanijem u Beogradu (13. mart) i Olimpijakosom u Pireju (20. mart). U duploj evroligaškoj nedjelji dočekaće Virtus (26. mart) i Real (28. mart). U aprilu će igrati sa Efesom kod kuće (4. april), dok će u posljednjem kolu gostovati Panatinaikosu (11.april).

Ovako izgleda raspored:

27.2 Crvena zvezda - Žalgiris (20.00 časova)

6.3 Bajern - Crvena zvezda (20.30h)

13.3 Crvena zvezda - Armani (19.00h)

20.3 Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15h)

26.3 Crvena zvezda - Virtus (20.00h)

28.3 Crvena zvezda - Real Madrid (20.00h)

4.4 Crvena zvezda - Efes (20.00h)

11.4 Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15h)

Šta čeka Partizan do kraja Evrolige?

Partizan će u preostalim ligaškim mečevima imati po četiri utakmice kod kuće i na strani. Ukoliko nastavi da bilježi ovako dobre partije, ima pet pobjeda u posljednjih šest mečeva, imaće velike šanse da se nađe u plej-ofu.

Poslije pauze zbog Kup utakmica Partizan će dočekati Baskoniju (28. februar u 20.30), pa onda slijede dva gostovanja. Prvo Olimpijakosu u Pireju (7. mart), pa Barseloni (14. mart). Onda dolazi Efes u Arenu (21. mart). Poslije toga sledi duplo evroligaško kolo, prvo protiv Albe kući (25. mart), pa sljedi put u Minhen na meč sa Bajernom (27. mart). U aprilu će prvo gostovati Žalgirisu (3. april), pa će dočekati Real u Areni (10. april).

Ovako izgleda raspored: