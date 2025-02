"Bili smo šokirani, a to me je iznerviralo": Prvi put se oglasila majka Luke Dončića

Mirjam Poterbin pričala je o trejdu svog sina Luke Dončića iz Dalasa u Lejkerse.

Luka Dončić je već debitovao za Lejkerse, ali je njegov trejd iz Dalasa i dalje glavna tema. Kako u svjetskim, tako i u regionalnim medijima. Po prvi put je o svemu tome pričala njegova majka Mirjam Poterbin. Detaljno je pričala o svim detaljima vezanim za "razmjenu", prvenstveno iz njenog ugla.

Priznala je da je svima u porodici sve teško palo.

"Iskreno, bilo mi je veoma teško. Kao majka teško je kada vidite da vam je dijete tužno i to je jedna od najtežih stvari za roditelja, kada vidite da se vaše dijete tako osjeća. Još uvijek mi je teško", počela je Mirjam razgovor za slovenački kanal "PopIn".

Upitana je potom i da li mu je dala neki savjet u tim momentima.

"Bili smo na vezi i prije nego što je otišao u Los Anđeles. Ne bih da otkrivam detalje razgovora. Bilo je dosta različitih stvari o kojima smo pričali, bilo mu je teško. Rekla sam mu da je za sve nas bio šok i da će da mu bude lakše kako dani budu odmicali, da će da bude lakše kako vrijeme bude prolazilo."

Na prvoj zvaničnoj konferenciji u Lejkersima je moglo da se vidi koliko je Luki ceo trejd teško pao, ali je na prvom treningu slika bila drugačija, bio je nasmijan i dobro raspoložen.

"Da, bio je takav još od malih nogu, bio je pobjednik, uvijek je htio da pobijedi, bilo da je košarka ili neki drugi sport koji je tada igrao. Što se te konferencije tiče, bilo mi je teško da je gledam do kraja."

"To me je iznerviralo"

Ispričala je i šta je tišti, prvenstveno se to odnosilo na način na koji je Luka trejdovan u Los Anđeles i priče koje su u Dalasu odmah počeli da šire o njemu.

"Ono što me više boli jeste način na koji su napravili trejd, mislim da to najviše boli i Luku. Te stvari i razloge koje su naveli, to je ublažavanje krize, to me je iznerviralo. Mislim da nisu naveli prave razloge za trejd, već da su samo medijima nešto rekli."

Na kratko je spomenula i njegov pobjednički mentalitet.

"Da, on je takav, uvek sam gledala njegove mečeve, nisam ih propuštala, bio je pobjednik još od malih nogu, htio je da pobjeđuje i zato i mislim da je ovako daleko dogurao."

"Ne bih o tome da pričam"

Dončić je draftovan 2018. godine i od tada je bio u Dalasu. I njegova majka je potvrdila da je uživao tamo, da nije imao želju da napusti klub.

"Mislim da su se svi navikli na Dalas i on, njegova supruga Anamarija i ćerkica Gabrijela, tamo je šest godina, ima prijatelje, život. Sve se promijenilo preko noći. Izazov je to za cijelu porodicu, posebno kada su tako mladi, ali je najvažnije da su zajedno."

Upitana je zatim za spekulacije o tome da je Dončić prije trejda kupio kuću u Dalasu od 15 miliona dolara. "Ne bih željela da pričam o tim informacijama."

Za kraj je dobila i pitanje o tome gdje vidi Luku za pet ili deset godina.

"Jedina stvar koju želim jeste da on bude srećan, da igra košarku dokle god želi i dokle god uživa u tome. Želim da radi sve što ga čini srećnim i da bude srećan", zaključila je Mirjam Poterbin.

