"Vidite šta radi Novicki, jasno je ko tu laže": Luku Dončića pokušavaju da unište i ne biraju sredstva

Luka Dončić trejdovan je iz Dalasa u L.A. Lejkerse i nikome nije bilo jasno zbog čega. Dončić je jedan od najboljih igrača na svijetu, ima samo 25 godina, prošlog ljeta je baš Maverikse odveo do NBA finala i nije tražio da ode, tako da su navijači su ljuti.

Generalni menadžer Niko Herison objasnio je da je to zbog toga što "odbrana osvaja titule" i da su zbog toga potpisali Entonija Dejvisa, dok smo u međuvremenu čuli raznorazne teorije... Od viška kilograma do nekih težih optužbi, a sve djeluje kao da već dolazi iz kuhinje Dalas Maveriksa, tako da Luku Dončića diskredituju do kraja - kako bi uspjeli da objasne navijačima da ima logike da ga trejduju.

"Da je Luka Dončić zaista bio grozan iza kulisa, kao što Maveriksi pokušavaju da ga prikažu kroz procurjele informacije, nema šanse da bi Dirk Novicki uradio šta je uradio", rekao je poznati košarkaški novinar Nik Rajt u emisiji "First Things First" na Foksu, misleći na odluku legende Dalasa da dođe na Dončićev debi za Lejkerse.

Novicki je čitavu karijeru proveo u Dalasu, bio je i mentor u ovom klubu u prvoj Dončićevoj sezoni u klubu, a potom se povukao iz košarke. Trebalo je Dončić da preuzme njegovu ulogu i ostane u Mavsima do penzije, ali to se nije dogodilo.

"Dirk Novicki poznaje tu franšizu bolje od bilo koga. Da je istina da je Luka iza kulisa samo povučen, lijen i naporan za saradnju, Dirk bi ga možda i dalje podržavao, ali mislim da ne bi otišao toliko daleko da u prvoj utakmici javno kaže: 'Ja sam Dalasov za cijeli život, ali ću podržati Luku'", zaključio je Rajt na osnovu odluke Nijemca da dođe u Los Anđeles i iz prvih redova gleda kako Dončić debituje u dresu "jezeraša".

Nije samo Rajt začuđen "klevetama" Dalasa, nego je reagovao i čuveni Redži Miler koji smatra da je u pitanju klasičan pokušaj diskreditovanja Slovenca jer nikoga priče o kilaži nisu ubijedile:

"Ne postaješ član najbolje NBA petorke pet godina zaredom ako nisi u formi, zato vas molim da prekinete s tim napadima na njegov karakter i pričama kako je van forme i lijen. To mi se ne sviđa, jer ne dolaziš do takvog nivoa sa 25 godina, a da ne radiš ono što je on radio. Postoje druge stvari iza kulisa koje ne znamo, ali nemojmo da pravimo priču oko njegove fizičke spreme", poručio je član Kuće slavnih.

Podsjetimo, Luka Dončić je za sada odigrao dvije utakmice za Lejkerse i još traži formu, sam priznaje da je "zarđao" nakon što se povrijedio na Božić. Njegova zamjena u Dalasu Entoni Dejvis povrijedio se na prvom meču u Teksasu i pauzira mjesec dana.

