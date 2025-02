Šekil O'Nil otkrio zastrašujuće informacije o Viktoru Vembanjami: "Mogao je nikad više da se ne probudi"

Nakon što je Viktoru Vembanjami dijagnostikovana duboka venska tromboza u ramenu, Šekil O'Nil je ispričao zastrašujuće informacije koje je dobio iz San Antonija.

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama (21) neće igrati za San Antonio više ove sezone, a najvjerovatnije ga nećemo vidjeti ni na Eurobasketu. Razlog je to što su doktori u Spursima otkrili da Vembanjama ima "duboku vensku trombozu" u desnom ramenu, koje je primijećeno po njegovom povratku u klub sa Ol stara.

Radi se o vrlo ozbiljnoj stvari, opasnoj po život, pošto je u njegovom tijelu pronađen tromb (zgrušavanje krvi), a najvažnije od svega je da su ga ljekari u Spursima vidjeli na vrijeme. Znamo i da su pojedini sportisti morali da završe karijere zbog ovog stanja, a svi se nadaju da će Vembanjama uspješno biti izliječen i da će se već naredne sezone vratiti još jači - i da će nastaviti da krči svoj put u NBA ligi.

Do kraja sezone Spursi će morati bez njega, a situacija je krajnje ozbiljna što je otkrio i legendarni Šekil O'Nil. U emisiji na TNT televiziji, gdje smo navikli da je Šek uvijek raspoložen za šalu, promijenio je izraz lica kada je govorio o Vembanjami jer je svjestan koliko je tromb opasan.

Šekil O'Nil nikad zabrinutiji

"Kako mi kažu moji prijatelji ljekari, uobičajena je to stvar za momke koji su krupni, posebno za momke koji su veoma visoki. Dobro znam i da u NBA ligi, posebno u Spursima, imaju fantastično medicinsko osoblje. Drago mi je što su pronašli tromb. Čarsl Barkli je rekao već dobru stvar: to je zaista zastražujuće. To je nešto od čega se možda nikada više ne probudite... Drago mi je da su našli na vrijeme", poručio je Šekil O'Nil.

"Viktor Vembanjama je sjajan dečko, jednog dana - biće naslovno lice čitave NBA lige", rekao je Šek poslije čega su ušli u raspravu i istakli da se "olako shvata termin lice lige", jer niko ga ne dobija na poklon, to mora da zasluži na terenu i da je to jedino mjerilo na kraju krajeva.

Ko je Viktor Vembanjama?

Talentovani košarkaš iz Francuske stigao je u NBA ligu kao prvi pik 2023. godine i nije nikakvo iznenađenje što je u svojoj prvoj sezoni u Spursima pokupio nagradu za "rukija" godine. Takođe, odmah je "upao" u najbolji defanzivni tim NBA, apsolutno je "čudovište" u reketu i poznat je po svojim blokadama, ali blista i na drugom dijelu parketa. Zbog svoje visine (2.21) reklo bi se - bar smo tako navikli - da treba da bude nespretan sa loptom, ali je sve suprotno.

Vembanjama je majstor sa njom u rukama, brz je, dok takođe ima i "meku" ruku zbog koje pogađa i trojke. Ove sezone prosječno bilježi 24,3 poena, 11 skokova i 3,7 asistencija po meču. Takođe, ubjedljiv je lider po broju blokada po meču (3,6).

Tokom prethodnog ljeta sa reprezentacijom Francuske osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

