Hrvat predviđa sudbinu "vječitima": Željkove ekipe su bolje kako odmiče, a Zvezda igra na rezultat

Luka Žorić, nekadašnji igrač Unikahe, govorio o Crvenoj zvezdi i Partizanu i njihovim mogućnostima u nastavku takmičenja u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Bivši reprezentativac Hrvatske Luka Žorić govorio je o vječitima u Evroligi. Nekadašnji igrač Cibone iznio je mišljenje o važnim igračima Partizana i Crvene zvezde, ali je i zaključio da "parni valjak" igra nešto ljepšu košarku od crveno-bijelih.

"Bolomboj je sigurno jedan od ključnih igrača i sigurno je bolji u Crvenoj zvezdi nego u prethodnim timovima, a Partizan igra čak nekako ljepše, ali Crvena zvezda ove godine igra na rezultat, nisu skoro nikoga razvalili, čak i protiv ekipa iz donjeg dijela koje nemaju afinitete za plej-of, dosta se muče, ali i pobjeđuju i nisu kiksnuli nijednu manju utakmicu", rekao je Žorić za Basketball Sphere.

Potom je iznio mišljenje o nastavku sezone, a posebno se osvrnuo na tim Partizana i rad Željka Obradovića: "Tako da i jedni i drugi igraju stvarno dobro. Željkove ekipe sve su bolje kako sezona odmiče, a to se vidi i ove godine, startovali su sa 2-8, a sad imaju 14-12."

"Tako da, biće sigurno zanimljivo, treba vidjeti, ima još osam kola do kraja, moramo znati da prednost domaćeg terena igra veliku ulogu, ne doduše kao prije kada sam ja igrao, sada je drugačije, prije svega suđenje, pa imamo i puno pobjeda u gostima. Biće to zanimljivo do kraja", zaključio je Žorić.

Žorić je rođen 1984. u Zadru i igrao je na poziciji centra. Tokom karijere igrao je za brojne klubove, a među njima su Dubrovnik, Cibona, Unikaha, Cedevita, Real Betis, Fenerbahče Ulker, Šibenik, rodni Zadar...