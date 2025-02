"Dajte, ljudi, pa Nikola Jokić je MVP i tačka"

Aron Gordon otkrio je zašto je Nikola Jokić za njega apsolutni MVP ove sezone, iako su sve jači pritisci da Šej Gildžes-Aleksander dobije nagradu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić igra najbolju sezonu u karijeri, ali moguće je da neće biti MVP. Iako je Jokić na tripl-dabl prosjeku od 29,4 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije po meču, moguće je da će NBA liga nagradu dati Šeju Gildžes-Aleksanderu čija je Oklahoma trenutno na prvom mjestu Zapadne konferencije.

Upravo je Kanađnin i najzaslužniji za to - uz vrhunsku odbranu - a prosjek od 32,3 poena, 5,1 skokova i 6,1 asistencije ipak nam ne govori da igra bolju sezonu od Jokića. Baš na to ukazuje i Jokićev saigrač Aron Gordon.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Samo vidite plus-minus statistiku kad je Jokić na terenu i kad nije", rekao je Gordon za "Run It Back" na Fan Duel TV čime bi svaka diskusija trebalo da bude završena: "Ubjedljivo smo najbolji tim lige kad on igra. Neprijatno je, ma čak je ružno je kolika je razlika To je kada pričamo o statistici. To je tako, nema dileme. On je bio MVP prošle godine, a sad je još bolji nego što je bio tada".

Gordon je nastavio da "sipa" pohvale na račun Somborca: "Prošle godine je Nikola Jokić dobio MVP priznanje, a ove godine je još bolji. Svi njegovi brojevi su bolji, bolje šutira, u prosjeku daje tripl-dabl. Njegovi brojevi su bolji od onih koji ima Šej...", dao je više nego jak argument krilni košarkaš koji je bio i u Srbiji 2023. godine.

"Mogu sve da razumijem. Ali, on ima 12 skokova i 10 asistencija po utakmici. Šta mi ovdje gledamo? Pričamo o jednoj od najluđih... Imamo jednu od najluđih statističkih linija ikada. Pogledajte brojeve, 30 poena, 13 skokova i 10 asistencija. Utičete na igru u svim segmentima. On šutira prokleto skoro 50 odsto za tri, šutira preko 50 odsto iz igre, šutira 85 odsto sa penala. Dajte ljudi... Mislim da nije ni blizu trka koliko je ljudi predstavljaju", dodao je Gordon.

Mnogima je "dosadilo" što je Jokić najbolji igrač na svijetu i bilo bi "previše" ako bi dobio i četvrtu MVP nagradu, tako da će neki baš zbog toga glasati za Šeja Gildžesa-Aleksandera za koga Gordon ima takođe lijepe riječi.

"Šej je nevjerovatan. Mislim da Šej dobija titulu strijelaca, Džoker dobija MVP i to je upravo ono što jeste", zaključio je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić se naljutio zbog pitanja o kilaži Luke Dončića Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)