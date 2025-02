Trener Lejkersa dva dana nije spavao zbog Jokića: Uspio je da ga "uguši", svi su vidjeli koju taktiku je koristio

Džej Džej Redik danima nije spavao kako bi smislio taktiku da zaustavi Nikolu Jokića.

Nikola Jokić upisao je još jedan tripl-dabl u NBA ligi, ali nije odigrao onako kako smo navikli da ga gledamo. Imao je 12 poena, 13 skokova, 10 asistencija, ali samo sedam šuteva iz igre u porazu Denvera od Lejkersa (123:100). Velike zasluge za to pripadaju i gostima koji su uspeli da ga "uguše".

Po završetku susreta u Koloradu je i trener "jezeraša" Džej Džej Redik priznao da je danima smišljao taktiku i plan igre za Nagetse. "Maltene nisam spavao uopšte od kada smo završili meč sa Portlandom. Razmišljao sam mnogo o ovoj utakmici. Mnogo sam srećan zbog načina na koji su se igrači držali plana igre. Bilo je momenata tokom sezone kada bi odustali samo od tog pana. Sada nisu, borili su se mnogo više nego što sam i mogao da zamislim i to me je oduševilo", rekao je Redik poslije meča.

Kako je to uradio? Tako što je imao jasan plan igre. Htio je da se Jokić oslobađa lopte, da ne dođe u šuterski ritam i da neki drugi igrači reše meč. U više navrata ga je udvajao, bilo je momenata kada su na Jokiću bila i trojica igrača...

Meč je riješio Luka Dončić, a u izjavi prije utakmice je Redik rekao da od njega zahtjeva da "igra kao u transu" i to je i dobio. Slovenac je briljirao na utakmici, dao je 32 poena, uz 10 skokova, 7 asistencija, niko mu ništa nije mogao. "Rekao sam mu da će lopta da bude u njegovim rukama mnogo. Tražio sam od njega da ima tu epizodu ludila, gdje viče, ima reakciju. To je Luka kakvog poznajem, to je taj 'ubica'", jasan je Redik.

Podsjetnik na bivšeg trenera i Jokića

Poslije ovih izjava Redika navijači Lejkersa su podsjetili na svog bivšeg trenera Darvina Hema i na njegove izjave kada je pričao o Nikoli Jokiću. "Kako da ga zaustavimo? Jedino da ga sačekamo ispred kuće i da ga kidnapujemo", rekao je Hem kroz šalu pred jedan od mečeva. Sada ti isti navijači tvrde da je Redik mnogo bolje pripremljen i spreman za velika djela.

Međutim, ono što zaboravljaju jeste da je ovo samo jedan meč i jedna pobjeda. Jokić je sa razlogom trostruki MVP NBA lige i čovjek koji zna kako se osvaja titula. Uostalom i njega su poslije meča pitali da li ga je odbrana Lejkersa nečim iznenadila. "Ne, to su radili i u plej-ofu. Nije to ništa novo i nešto što nisam već vidio", rekao je Jokić i tako najavio da će i on raditi na tome da nađe rješenje za takvu odbranu rivala.