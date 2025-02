Dončić otkrio Lejkersima kako da zaustave Jokića: Veče za zaborav Srbina, jedno posebno brine

Nikola Jokić upisao je tripl-dabl, ali ni njegova partija ni igra Denvera nisu bili na pravom nivou protiv Los Anđeles Lejkersa.

Navikao nas je Nikola Jokić na tripl-dablove u NBA ligi, tako je bilo i u porazu Denvera od Los Anđeles Lejkersa (123:100) gdje je srpski centar meč završio sa 12 poena, 13 skokova i 10 asistencija. Sam pogled na statistiku govori dovoljno, nedostajao je bolji poenterski učinak najboljeg košarkaša na planeti.

Sa druge strane Luka Dončić odigrao je najbolji meč od kada je stigao u novi tim (32, 10sk, 7as) i izgleda da je on otkrio "jezerašima" plan kako da zaustave Srbina. Kako su to učinili? Tako što su ga tjerali da se oslobađa lopte, da upošljava druge i da što manje gleda ka košu.

Ideja Lejkersa bila je jasna - stalno su udvajali Jokića, bilo je situacija kada su ga čuvala čak trojica igrača. Sve to sa ciljem da konačan rezultat zavisi od drugih igrača. Upravo to je djelovalo i izvjesno je da će i drugi NBA timovi da probaju sa takvom taktikom u narednim mečevima. Jokić nije mogao da pronađe pravi ritam, prvenstveno u šutu. Uputio je samo sedam šuteva ka košu (2/6 za dva, 0/1 za tri, 8/10 sa penala). Premalo za njegove standarde.

U šutu nisu pretjerano bili raspoloženi ni Majkl Porter junior (13 poena, 4/10 za dva, 1/4 za tri), ni Džamal Marej (19, 0-2 za dva, 6/11 za tri), jedino je Eron Gordon bio na svom nivou (24, 5/8 za dva, 4/7 za tri).

Šta je rješenje?

Denver nije pretjerano zabrinut, nema ni razlog za to, imao je devet pobjeda u nizu pre Ol-star pauze i reklo bi se da šamar od Lejkersa dolazi u pravom trenutku. Da razbudi cijeli tim i da vide šta je to što nedostaje i šta mora da se popravi.

Jokić i sam zna šta mora da radi i kako da nađe rješenje. Mora da bude agresivan i da pronalazi način da poentira i kada to djeluje kao nemoguća misija. Zato je najbolji igrač na planeti i trostruki MVP. Upravo to se očekuje da će da uradi, a da li će u tome uspjeti, vidjećemo vrlo brzo. Već je 15. marta zakazan novi okršaj Denvera i Lejkersa i to na istom mjestu.

Denver sada očekuje serija gostovanja, kreće od Indijane, pa onda ide u Milvoki gdje ih čeka Janis Adetokumbo, pa u Detroit, pa se serija gostovanja završava u Bostonu protiv aktuelnih šampiona. Prvi naredni meč kod kuće igraće sa Sakramentom 6. marta.